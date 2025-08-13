The Swiss voice in the world since 1935

Nueve muertos por una detonación en una fábrica de explosivos en el sur de Brasil

Una fuerte detonación accidental en una fábrica de materiales explosivos en el sur de Brasil dejó el martes nueve fallecidos, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió sobre las 06H00 locales en la región metropolitana de Curitiba, capital del estado de Paraná.

Imágenes divulgadas por los bomberos de Paraná tras controlar el incendio mostraban un enorme terreno con escombros.

«Ya no tenemos la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre esas nueves personas que deberían haber estado en ese lugar», dijo Coronel Hudson, secretario estatal de seguridad pública.

Los bomberos habían reportado previamente que seis hombres y tres mujeres estaban desaparecidos. Efectivos de las fuerzas de seguridad ayudados por perros trabajaron en las búsquedas.

Otras siete personas resultaron heridas y fueron atendidas en hospitales cercanos, según una nota de la firma Enaex Brasil, a la que pertenece la planta, publicada por los medios locales.

«El área de la explosión quedó muy destruida. Tenemos en un radio de aproximadamente 1,5 km casas que fueron impactadas, con vidrios rotos, estructuras afectadas, una onda expansiva enorme», explicó la portavoz de los bomberos Luisiana Guimaraes.

Directivos de Enaex Brasil dijeron en rueda de prensa que las causas del accidente están siendo investigadas.

La empresa ejecuta un plan de contingencia de atención psicológica a las víctimas y sus familiares, agregaron. 

Según las autoridades, habitantes de varias localidades cercanas escucharon la detonación.

