Nueve muertos tras un bombardeo de paramilitares contra una guardería en el sur de Sudán

Jartum, 4 dic (EFE).- Al menos nueve personas murieron, entre ellas cuatro niños, y otras siete resultaron heridas este jueves tras un bombardeo del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y sus aliados contra una guardería de la localidad de Kologi, ubicada en el estado de Kordofán Sur, en el centro-sur de Sudán.

La Red de Médicos de Sudán denunció en un comunicado que «nueve personas, entre ellas cuatro niños y dos mujeres, murieron y otras siete resultaron heridas en un ataque deliberado perpetrado por las FAR» y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), liderado por el rebelde Abdelaziz al Hilu.

El objetivo fue una «guardería y varias instalaciones civiles en Kologi», por lo que el ataque «constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y una continuación de los ataques contra civiles e infraestructuras vitales», indicó la organización.

La Red condenó «enérgicamente este ataque deliberado» y subrayó que los ataques contra zonas «densamente pobladas agravan el sufrimiento de la población civil y aumentan la carga sobre el personal médico y el sector sanitario».

Asimismo, responsabilizó «plenamente a los dirigentes de las FAR por el incidente y pide a Naciones Unidas, a las organizaciones de derechos humanos y a las organizaciones humanitarias que adopten medidas prácticas para reducir los ataques contra civiles».

La ONU alertó este mismo jueves de la violencia en la vasta región de Kordofán y condenó «enérgicamente la escalada de violencia en la región y los asedios que han aislado varias ciudades».

En un comunicado, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) mostró una preocupación «profunda» por los continuos ataques contra civiles e infraestructuras civiles.

«La violencia restringe el acceso a alimentos, medicamentos y suministros esenciales, y limita el acceso de los agricultores a sus campos y mercados, lo que aumenta el riesgo de que la hambruna se extienda por los estados de Kordofán», denunció OCHA.

También hizo hincapié en la situación en las localidades de Dilling y Kadugli, en el estado de Kordofán Sur, señalando que «permanecen atrapadas, enfrentando dificultades extremas, severas restricciones de movimiento y acceso limitado a servicios esenciales y protección».

Los ataques en Kordofán se han intensificado en los últimos meses, donde el Ejército sudanés controla la mayor parte de dos de los tres estados de la región: Kordofán del Norte y Korfodán del Sur; mientras que las FAR y su aliado SPLM-N tienen presencia casi en la totalidad de Kordofán Occidental.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha convertido al país en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, con más de trece millones de desplazados internos y externos e inseguridad alimentaria aguda que sufre más de la mitad de la población, según la ONU. EFE

