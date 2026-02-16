Nueve personas mueren en una semana por caída de nieve y hielo de techos en Rusia

1 minuto

Moscú, 16 feb (EFE).- El número de personas fallecidas en Rusia a causa de la caída de nieve y témpanos de hielo de los tejados ascendió a nueve durante la última semana, informó hoy el Ministerio de Emergencias ruso.

«Durante la pasada semana la situación se complicó debido a la incidencia de fenómenos meteorológicos peligrosos en 32 entidades federales rusas. En 25 regiones tuvieron lugar más de 60 incidentes debido a la caída de nieve y hielo de los tejados. Hubo 24 víctimas, nueve de las cuales fallecieron», declaró la dependencia a la agencia rusa TASS.

El pasado viernes las autoridades de la capital rusa informaron de la muerte de un hombre y un niño tras el desprendimiento de unas placas de nieve debido a una drástica subida de temperaturas.

A las intensas nevadas de enero pasado y una ola de frío de casi dos semanas, le siguió este fin de semana una drástica subida de las temperaturas que provocó estos incidentes.

En la capital rusa la capa de nieve llegó a alcanzar en enero los 62 centímetros, una situación que se repitió de modo similar en otras regiones del país.

Este lunes las autoridades de Moscú decretaron la ‘alerta amarilla’ por las intensas nevadas que están cubriendo la ciudad y los suburbios, a la que seguirá una nueva bajada de las temperaturas.EFE

mos/cc