Nuevo embajador de Chile en Paraguay presenta carta credenciales antes de visita de Kast

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Asunción, 24 jun (EFE).- El nuevo embajador de Chile en Asunción, Hernán Brantes Glavic, entregó este miércoles sus cartas credenciales al presidente de Paraguay, Santiago Peña, días antes de la primera visita oficial que el gobernante chileno, José Antonio Kast, hará a este país desde que asumió el poder en marzo pasado.

Peña encabezó la ceremonia en el Palacio de López, la sede del Gobierno en Asunción, junto a su canciller, Rubén Ramírez, según una transmisión del canal estatal Paraguay TV.

Brantes, un diplomático de carrera, se desempeñó como embajador de Chile ante Corea del Sur y Kenia, y previamente ejerció como embajador concurrente en Mongolia y representante permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, entre otros cargos, según indicó la Cancillería paraguaya en un comunicado.

El presidente paraguayo anunció en mayo pasado que Kast visitará Asunción el próximo martes, 30 de junio, con motivo de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, el bloque suramericano integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, este último en proceso de adhesión plena.

Además de Chile, también son asociados al Mercosur Colombia, Guyana, Perú y Surinam.EFE

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