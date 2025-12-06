Nuevos ataques rusos en Ucrania provocan cortes de calefacción y agua

Una nueva ola de ataques rusos con drones y misiles durante la noche del sábado afectó a instalaciones energéticas y ferrocarriles en varios puntos de Ucrania, lo que provocó cortes de calefacción y agua para miles de personas, informó el gobierno.

Según la fuerza regional de Kiev, la capital, Rusia lanzó un total de 653 drones y 51 misiles durante la noche.

«Los principales objetivos de estos ataques, una vez más, fueron instalaciones energéticas. El objetivo de Rusia es infligir sufrimiento a millones de ucranianos», dijo el presidente Volodimir Zelenski en redes sociales.

Un dron ruso alcanzó y «quemó el edificio principal de la estación de tren de Fastiv», una ciudad situada a unos 70 kilómetros al suroeste de Kiev, indicó Zelenski.

«No hubo víctimas, pero el tráfico de trenes suburbanos se ha visto interrumpido», señaló la operadora estatal de ferrocarriles Ukrzaliznytsya.

Los drones y misiles también alcanzaron instalaciones energéticas en las regiones de Chernígov, Zaporiyia, Leópolis y Dnipró, informaron las autoridades de Kiev.

«En la región de Odesa, 9.500 clientes permanecen sin suministro de calefacción y 34.000 sin suministro de agua debido a los daños», indicó el ministro de Restauración, Oleksiy Kuleba.

Esta nueva oleada de ataques aéreos se produce mientras continúan las conversaciones entre Ucrania y Estados Unidos sobre el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia, que comenzó hace casi cuatro años.

A pesar de los esfuerzos estadounidenses, Rusia ataca continuamente la red eléctrica y de calefacción de Ucrania.

