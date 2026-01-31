Nuevos documentos sobre Epstein siguen vinculando a conocidas figuras con el pederasta

Nueva York, 31 ene (EFE).- Los nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU. relacionados con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein siguen arrojando nombres de famosos del espectáculo, empresas y deportes, y de figuras públicas como el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Entre los 3 millones de páginas publicadas el viernes sale a relucir el nombre de Lutnick, quien según esos documentos planificaba en 2012 junto a su esposa visitar la isla del millonario, pero no se sabe si esa visita se materializó.

Sin embargo, el funcionario ha dicho que no mantuvo más contacto con Epstein desde 2005, cuando el matrimonio fue invitado a tomar un café a su casa, ya que vivía justo al lado.

En los vínculos con Epstein también figura el copropietario de los New York Giants Steve Tisch, con quien intercambió numerosos mensajes, en su mayoría en 2013, relacionados con mujeres, según destacan los medios. El nombre de Tisch aparece al menos 440 veces entre los documentos.

Tisch, de 76 años, es presidente, copropietario y vicepresidente de los Giants, y ha producido docenas de películas de Hollywood, incluidas «Forrest Gump» y «Risky Business».

Tras la publicación de los documentos, que incluyen fotos, Tisch señaló que sostuvo «una breve relación» con Epstein en la que intercambiaron correos electrónicos sobre mujeres adultas y hablaron además de cine, filantropía e inversiones.

Otra figura de los deportes es Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y quien intercambió mensajes, hace al menos 20 años, con Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein y que cumple 20 años de prisión por su participación junto al millonario en un plan para explotar y abusar sexualmente de varias menores.

También figura un correo del 2003 en el que Wasserman, casado, le dice a Maxwell que desea verla con un traje de cuero ceñido a su cuerpo y se ofrece a darle un masaje.

El ahora presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles asegura a la convicta que piensa en ella «todo el tiempo.. ¿Qué tengo que hacer para verte con un traje de cuero ajustado?».

Otro que reaparece en los documentos es Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III del Reino Unido y que ya fue centro de un escándalo cuando una de las víctimas de Epstein aseguró que el entonces príncipe sostuvo relaciones con ella cuando tenía 17 años, tras lo cual él demandó y llegaron a un acuerdo antes de que comenzara el litigio en un tribunal de Nueva York.

En uno de los correos Mountbatten-Windsor, que a raíz del escándalo fue despojado de sus títulos de nobleza y tuvo que abandonar el palacio en que vivía, invita a almorzar a Epstein en el Palacio de Buckingham, pero no se confirma si tuvo lugar ese encentro.

Los miles de documentos revelados el viernes incluyen una lista de al menos 12 denuncias contra el presidente Donald Trump -que ya había sido vinculado con Epstein- por abuso sexual contra menores junto al millonario y a Maxwell, recopiladas por el FBI el año pasado y que no aportan pruebas que las corroboren.

Epstein fue encontrado muerto en su celda de una prisión federal en Nueva York con una sábana atada alrededor del cuello en 2019, mientras esperaba juicio por pederasta. EFE

