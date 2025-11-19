Nvidia sube 4 % en operaciones poscierre tras anunciar aumento de beneficios trimestrales

Nueva York, 19 nov (EFE).- Las acciones de la tecnológica estadounidense Nvidia subían un 4,6 % en las operaciones posteriores al cierre del mercado después de anunciar que ganó un 65 % más en el tercer trimestre, superando las expectativas de los analistas.

El fabricante de chips reportó ingresos récord y un aumento del 65 % en sus beneficios, lo que tranquilizó a los inversores ante una posible burbuja de los valores relacionados con la inteligencia artificial (IA).

Nvidia también elevó sus previsiones para el trimestre actual, lo que hizo que sus acciones llegaran a subir hasta un 4 % tras el cierre de la bolsa neoyorquina, en una buena reacción de los inversores.

Asimismo, los futuros del índice S&P 500 subían un 0,10 % hacia las 18:00 hora local (23:00 GMT), mientras que los vinculados al índice tecnológico Nasdaq aumentaban un 0,59 %.

Las acciones de otras grandes tecnológicas también mostraron movimientos en positivo en el mercado después del cierre: Alphabet, matriz de Google, subía alrededor de un 1,4 %, mientras que Microsft sumaba un 0,54 %, Meta un 0,54 % y Amazon, un 0,98 %.

Los inversores se habían posicionado para una fluctuación de aproximadamente el 7 % en el precio de las acciones de Nvidia tras la publicación de sus resultados, según The Wall Street Journal.

«Hemos entrado en el ciclo virtuoso de la IA. El ecosistema de IA está escalando rápido, con más creadores de nuevos modelos fundacionales, más ‘startups’ de IA, en más industrias y más países», destacó Jensen Huang, el máximo ejecutivo de Nvidia.

Huang, que situó las ventas de su chip Blackwell «por las nubes» y dijo que todas las GPU (procesadores gráficos) de la nube «están vendidas», explicó que la demanda de computación sigue acelerando y multiplicándose en el entrenamiento y la inferencia, que a su vez «están creciendo exponencialmente».

«Blackwell Ultra es ahora nuestra arquitectura líder en todas las categorías de clientes, mientras que nuestra arquitectura previa Blackwell siguió teniendo una fuerte demanda», agregó la jefa financiera de la empresa, Colette Kress, en un comunicado.

Desde que comenzó el año, Nvidia ha subido un 39 % en bolsa y actualmente tiene un valor de 4,41 billones de dólares que la posicionan como la cotizada más grande del mundo, por delante de Apple. EFE

