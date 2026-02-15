Obama lamenta la falta de «vergüenza» en política tras el vídeo racista compartido por Trump

afp_tickers

4 minutos

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama criticó el sábado la falta de «vergüenza» en la política de su país, respondiendo por primera vez a la publicación en una cuenta de una red social de Donald Trump de una imagen que lo representaba a él y a su esposa Michelle como monos.

El vídeo, compartido el 5 de febrero en la cuenta de Trump en su red Truth Social, fue condenado por todo el espectro político estadounidense.

Inicialmente, la Casa Blanca rechazó la «falsa indignación» aunque luego atribuyó la publicación a un error de un asesor y lo retiró.

Al final de un vídeo de un minuto que promovía teorías conspirativas sobre la derrota electoral de Trump en 2020 frente a Joe Biden, los Obama —el primer presidente y la primera dama negros de la historia de Estados Unidos— aparecían con sus rostros sobre cuerpos de mono durante aproximadamente un segundo.

A una pregunta sobre el vídeo Obama respondió, sin mencionar a Trump, que la mayoría de los estadounidenses «consideran este comportamiento profundamente preocupante».

«Hay una especie de espectáculo circense en las redes sociales y en la televisión, y lo cierto es que no parece que haya ningún tipo de vergüenza al respecto entre las personas que antes sentían que había que tener cierto decoro y sentido de la corrección y respeto por el cargo, ¿verdad? Eso se ha perdido», afirmó.

Obama vaticinó que este tipo de mensajes perjudicará a los republicanos de Trump en las elecciones de mitad de mandato del próximo mes de noviembre y que, «en última instancia, la respuesta vendrá del pueblo estadounidense».

Trump declaró a los periodistas que mantiene las afirmaciones del vídeo sobre el presunto fraude electoral pero que no había visto las imágenes ofensivas del final.

– Como «en dictaduras» –

En cuanto a las políticas del actual presidente, Obama criticó su represión migratoria en Minnesota y censuró la conducta de los agentes migratorios durante la polémica operación que duró varias semanas.

Obama calificó el comportamiento de los agentes federales —que incluyó dos tiroteos mortales— como el tipo de conducta que «en el pasado hemos visto en países autoritarios y en dictaduras».

Miles de agentes federales, incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), llevaron a cabo semanas de redadas y detenciones masivas en lo que la administración Trump califica de misiones selectivas contra delincuentes.

«El comportamiento negligente de los agentes del Gobierno federal es profundamente preocupante y peligroso», afirmó Obama. No obstante, añadió que ha hallado esperanza en las comunidades que se oponen a estas operaciones.

«No solo de forma aleatoria, sino de manera sistemática y organizada, hay ciudadanos que dicen: ‘Este no es el país en el que creemos y vamos a luchar, y vamos a responder con la verdad, con cámaras y con protestas pacíficas'», señaló.

«Ese tipo de comportamiento heroico y sostenido bajo temperaturas bajo cero por parte de gente corriente es lo que debe darnos esperanza. Mientras tengamos a personas haciendo eso, siento que superaremos esto», aseguró.

La agresiva operación de anitinmigración en Minnesota había provocado grandes protestas e indignación en todo el país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se vio afectado por un cierre parcial del Gobierno el sábado, mientras los legisladores estadounidenses discutían sobre la financiación de la agencia, que supervisa gran parte de la campaña de Trump contra la inmigración.

Los demócratas se oponen a cualquier nueva financiación del DHS hasta que se implementen cambios importantes en la forma en que el ICE lleva a cabo sus operaciones.

acb/jfx/jgc/pc/ahg