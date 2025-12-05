Obligatorio, por sorteo o voluntario: cómo es el servicio militar en Asia

Redacción Asia, 5 dic (EFE).- Desde la voluntariedad en Japón -con limitada capacidad defensiva- hasta el reclutamiento masculino obligatorio en Singapur o Corea del Sur -técnicamente en guerra con el Norte-, pasando por su ampliación en Taiwán ante la amenaza china o por sorteo en Tailandia, en Asia conviven distintas tipologías de servicio militar.

En países como Filipinas o Indonesia, cuyo presidente y exgeneral Prabowo Subianto ha impulsado la militarización institucional, el servicio militar es optativo, como también lo será el anunciado recientemente por el presidente francés, Emmanuel Macron: 10 meses de reclutamiento voluntario a partir de verano para jóvenes de entre 18 y 19 años que servirán en territorio nacional.

Japón y Taiwán, ante presión china

Con unas fuerzas armadas limitadas a «poseer el nivel mínimo necesario de capacidades para la autodefensa» por su Constitución pacifista de posguerra, Japón cuenta con un servicio militar voluntario.

Aun así, el auge militar chino y la invasión rusa de Ucrania llevaron al país a aprobar en 2022 un incremento sin precedentes de su gasto y directrices de Defensa que incluyen, por primera vez, capacidad para atacar bases enemigas en caso de amenaza para la seguridad nacional, mientras la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, se ha mostrado favorable a revisar los principios antinucleares del archipiélago.

La presión china también ha movilizado a Taiwán –considerado por Pekín «parte inalienable» de su territorio–, y en 2024 extendió de cuatro meses a un año el servicio militar para hombres nacidos después de enero de 2025.

China: obligatoriedad relativa

En China, el servicio militar es obligatorio sobre el papel para varones de entre 18 y 22 años y, en determinadas especialidades, para mujeres, pero en la práctica el Ejército Popular de Liberación (EPL) cubre sus necesidades de personal con voluntarios que reciben sueldo, formación e incentivos diversos.

En los últimos años, Pekín ha introducido ajustes para reforzar el alistamiento y mejorar la calidad del personal, en línea con el objetivo del presidente chino, Xi Jinping, de modernizar el EPL, que cuenta con dos millones de militares en servicio.

Singularidades de Tailandia y Corea del Sur

En Tailandia, el servicio militar de los hombres mayores de 21 años depende del azar: participan en un sorteo en el que sacar una tarjeta roja significa tener que hacerlo y sacarla negra, exención, un singular sistema que cada año protagoniza contenido viral en redes sociales.

Corea del Sur, técnicamente en guerra con Corea del Norte, obliga a los varones de entre 18 y 30 años físicamente aptos a alistarse hasta 21 meses, mientras la reducida tasa de natalidad en el país –de las más bajas del mundo– propicia debates sobre la obligatoriedad femenina.

Altos cargos políticos y empresariales y artistas reconocidos también deben servir en las fuerzas surcoreanas. Los miembros de la famosa banda de K-pop BTS lo han hecho recientemente y su retorno a los escenarios en 2026 estará marcado por la etapa militar del septeto.

Sur de Asia

En Afganistán, los talibanes han sustituido el Ejército nacional por una estructura basada en la lealtad a la que acceder requiere el aval escrito de un comandante de guerra que certifique el pasado combatiente del aspirante contra la OTAN, o una recomendación de ancianos del movimiento talibán que garantice alineación ideológica.

En India, ha estallado una crisis social con el nuevo modelo ‘Agnipath’, esquema que rompe con la tradición de empleo vitalicio y recluta solo cuatro años a jóvenes de 17 a 21 años, el 75 % de los cuales son desmovilizados, sin pensión ni beneficios, tras servir.

El Gobierno de Narendra Modi defiende la modernización de las tropas, mientras opositores denuncian precarización laboral de los soldados, tratados como trabajadores temporales en un país donde el Ejército era el mayor ascensor social.

Singapur, Vietnam y Camboya

En el próspero Singapur, el servicio nacional abarca dos años y está destinado a la población masculina y residentes permanentes al alcanzar la mayoría de edad, siendo el sostén del modelo de defensa de la isla tras su tensa separación de Malasia en 1965.

Con huella bélica en su historia reciente, Vietnam obliga en su legislación a los hombres de entre 17 y 25 años a servir en el Ejército Popular entre 18 y 24 meses, si bien aquellos que ingresan en estudios superiores pueden posponerlo hasta cumplir los 28.

Camboya, por su parte, anunció en julio, entre tensiones fronterizas con Tailandia, que la Ley de Reclutamiento Militar, que existe pero no se aplica, entrará oficialmente en vigor en 2026 para varones de entre 18 y 30 años. EFE

