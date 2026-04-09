OCDE aconseja a Perú reducir 71 % de informalidad con mejor educación, empleo y controles

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Lima, 9 abr (EFE).- La OCDE advierte de que Perú tiene instituciones débiles, infraestructura subdesarrollada y acumulación de capital humano limitada, lo que se traduce en una informalidad laboral del 71 % que debe reducir con educación de mayor calidad, cambiando el sistema de contribuciones de la seguridad social, facilitando la contratación y eliminando las barreras burocráticas al comercio.

Así lo asegura la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe ‘Fundamentos para el Crecimiento y la Competitividad 2026’.

En dicho documento remarca sobre Perú, en proceso de integrarse a este organismo, que la informalidad limita la productividad y el acceso a la protección social, especialmente para trabajadores autónomos, mujeres, jóvenes y migrantes.

Para revertir esa situación, la OCDE considera necesario establecer cotizaciones a la seguridad social basadas en los ingresos laborales y revisar otras políticas basadas en el tamaño de la empresa, como los planes fiscales, para eliminar los incentivos a la contratación informal y fortalecer la inspección y el cumplimiento de la normativa laboral.

En cuanto a la integración de la población migrante, que en Perú alcanza los 1,6 millones de venezolanos, la OCDE aboga por alinear los requisitos para obtener permisos de residencia con las normas nacionales de contratación.

Entre ellos, propone reducir la duración mínima de contratos de 12 a 3 meses y la eliminación de cuotas máximas para empleados extranjeros en una empresa.

En capital humano, la OCDE ve urgente que se expanda el acceso a educación de alta calidad con miras a que pueda repuntar la productividad y la formalización del mercado laboral, por lo que reclama implementar un sistema educativo accesible, asequible y de buena calidad desde temprana edad, priorizando a las poblaciones más vulnerables.

Asimismo, demanda a Perú mejorar la capacitación de profesores de educación inicial, así como su reclutamiento y selección, además de promover bonos basados en el mérito, incluidos incentivos para los profesores destinados a las escuelas más desfavorecidas o alejadas.

Para impulsar la formalización del sector productivo, la OCDE defiende que Perú simplifique el procedimiento de cumplimiento de impuestos y registro de negocios, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas (mipymes) empresas, mediante plataformas digitales y tiendas de una parada, con el objetivo de reducir los costes.

También el organismo destaca la necesidad de revisar regulaciones para promover la competitividad, lo que incluye eliminar gradualmente las ventajas indebidas de las empresas establecidas, facilitar el acceso a infraestructuras esenciales como redes eléctricas o redes de telecomunicaciones, y garantizar reguladores independientes, con recursos suficientes y un mandato claro.

Respecto al comercio, la OCDE exhorta a Perú a acelerar la adopción de ventanillas electrónicas únicas y sistemas digitales interoperables entre las agencias de aduanas para simplificar formalidades y reducir plazos.

También recomienda invertir en la expansión de la banda ancha y el desarrollo de habilidades digitales para mejorar el acceso a mercados, especialmente a zonas poco conectadas a internet y especialmente para mipymes. EFE

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