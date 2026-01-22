OCESA anuncia precios de boletos para conciertos de BTS en México tras presión de fans

Ciudad de México, 22 ene (EFE).- La promotora de eventos OCESA anunció este jueves los precios oficiales de los boletos para los conciertos de la banda surcoreana BTS en la Ciudad de México, luego de semanas de expectativa entre sus seguidores y de llamados de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a garantizar transparencia en la venta.

La llegada de BTS, una de las agrupaciones más influyentes del pop mundial, ha generado una de las mayores expectativas musicales en la historia reciente del país, con tres fechas programadas para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en la capital mexicana.

Durante las últimas semanas, la comunidad de fans, conocida como ARMY, exigió en redes sociales información clara y anticipada sobre precios y zonas, ante el temor de incrementos inesperados o cargos poco transparentes como ha sucedido con otros artistas.

Ante ello, la Profeco exhortó a boleteras y promotoras a cumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor y ofrecer información veraz y oportuna.

Este jueves, OCESA publicó los precios oficiales, con cargos incluidos, que van desde 1.767 pesos mexicanos (101 dólares) hasta 13.330 pesos (762,16 dólares), según la zona.

Además, la promotora detalló que los boletos VIP tendrán un costo de 17.782 pesos (1.016 dólares), mientras que los accesos Platinum alcanzarán un precio máximo de 13.330 pesos (762 dólares). A estos montos se sumará un cargo adicional de 50 pesos (2,86 dólares) por procesamiento de orden.

OCESA aseguró que «los precios de los boletos no cambiarán durante la preventa ni la venta general», en un hecho de transparencia sin precedentes.

Sin embargo, el anuncio generó confusión inicial luego de que la publicación con los precios fuera retirada de redes sociales minutos después de difundirse y posteriormente republicada, con un ajuste en la descripción, al cambiar el término ‘niveles de precio’ por ‘rangos de precio’.

La preventa ARMY Membership se realizará el viernes 23 de enero de 2026, mientras que la venta general comenzará el sábado 24 de enero de 2026 a partir de las 9:00 hora local (15:00 GMT).

La venta será exclusivamente en línea, a través de Ticketmaster, y cada persona podrá adquirir hasta cuatro boletos por concierto.

Para acceder a la preventa será obligatorio contar con ARMY Membership (membresía), así como tener vinculadas las cuentas de Weverse y Ticketmaster, de acuerdo con los requisitos establecidos por los organizadores. EFE

