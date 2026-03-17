OEA alerta de los intentos de bloquear la toma de posesión de magistrada en Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 17 mar (EFE).- La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala expresó este martes su preocupación por el uso de acciones judiciales que buscan frenar la toma de posesión de la abogada Astrid Lemus como magistrada de la Corte de Constitucionalidad.

Según un comunicado del organismo, estos intentos de bloqueo tienen lugar tras la participación de Lemus ante el Consejo Permanente de la OEA el pasado 18 de febrero, hecho que la Misión defiende como un «ejercicio legítimo de interlocución democrática».

En esa ocasión, Lemus denunció que su elección «fue objeto de acciones espurias» y que existen actores que «pretenden impedir» que asuma el cargo. La abogada ganó el pasado 12 de febrero la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para integrar el máximo tribunal del país centroamericano para el periodo 2026-2031.

Dicha elección estuvo marcada por registros de la Fiscalía en los centros de votación, intervención criticada a nivel internacional como una injerencia en el proceso.

Al respecto, la OEA subrayó que la participación de ciudadanos ante el sistema interamericano «no puede ser convertida en causa de descalificación, estigmatización o castigo político-jurídico», calificando de «incompatible con los principios democráticos» el uso de estas comparecencias como indicios de falta de idoneidad.

«Guatemala necesita que sus órganos constitucionales puedan integrarse y funcionar con normalidad, sin interferencias indebidas ni maniobras que comprometan su autonomía», concluyó el documento. EFE

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