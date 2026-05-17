OEA pide a Perú evitar amenazas y división social para la segunda vuelta de las elecciones

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Lima, 17 may (EFE).- La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú instó este domingo a las autoridades electorales peruanas y a los actores políticos y sociales a evitar las amenazas y los discursos que generen división social, tras oficializarse que la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta para la Presidencia.

A través de un comunicado publicado instantes después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamase los resultados de la primera vuelta, la delegación de observadores de la OEA exhortó a los participantes y a las autoridades a llevar a cabo «un proceso con alto sentido de responsabilidad democrática».

Por ello, la misión conminó a dejar de lado «confrontaciones o amenazas, así como discursos que generen división social».

«La MOE/OEA en Perú hace un llamado especial a las candidaturas contendientes para que las campañas se fundamenten en ideas y propuestas claras de gobierno», agregó.

El grupo de observadores saludó la proclamación de resultados tras semanas de presiones y amenazas hacia las autoridades electorales por parte del candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, que buscaba impedir la validación de los resultados y denunciaba sin pruebas concretas un fraude en su contra, tras quedarse fuera de la segunda vuelta por unos pocos miles de votos.

En ese sentido, la misión que lidera el exsecretario general del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) Víctor Rico hizo «un reconocimiento a la ciudadanía y a los actores políticos que aguardaron con paciencia y madurez democrática los resultados electorales».

Tanto la OEA como la Unión Europea (UE), las dos principales misiones internacionales de observación electoral en esos comicios de Perú, señalaron que no había indicios de fraude y consideraron que los resultados son creíbles y transparentes.

No obstante, constataron las incidencias ocurridas en la jornada electoral, con grandes retrasos en la apertura de colegios electorales en Lima, donde López Aliaga concentra su mayor electorado, por falta de material electoral, lo que obligó a realizar la votación al día siguiente en trece locales que no pudieron abrir el domingo 12 de abril.

Al igual que para la primera vuelta, la misión de observación electoral de la OEA desplegará en el país más de 90 observadores y tendrá presencia en todo el territorio nacional, así como en algunas ciudades del extranjero. EFE

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