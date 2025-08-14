The Swiss voice in the world since 1935

Oenegés extranjeras denuncian que nuevas normas israelíes impiden llevar ayuda a Gaza

La nueva legislación israelí que regula los programas extranjeros de ayuda humanitaria se está utilizando con el objetivo de denegar sus solicitudes para introducir suministros en Gaza, según una carta conjunta firmada por más de 100 oenegés y publicada el jueves.

Las relaciones entre los organismos de asistencia respaldados por otros países e Israel llevan años marcadas por tensiones, pero se han agravado tras el ataque del movimiento islamista Hamás en octubre de 2023 que desató la guerra en el territorio palestino.

«Las autoridades israelíes han rechazado las solicitudes de decenas de ONG para introducir productos de primera necesidad, al alegar que estas organizaciones ‘no están autorizadas a entregar ayuda'», asegura la declaración conjunta.

Según la carta, cuyos firmantes incluyen a Oxfam y Médicos Sin Fronteras (MSF), solo en julio se denegaron al menos 60 peticiones para llevar ayuda a Gaza.

En marzo, el gobierno israelí aprobó una nueva serie de normas para las organizaciones no gubernamentales extranjeras que trabajan con palestinos.

La ley actualiza el marco que regula su registro necesario para mantener su estatus y permiso en Israel.

Puede ser rechazado si las autoridades israelíes consideran que un organismo niega el carácter democrático de Israel o «promueve campañas de deslegitimación» contra el país.

Sin embargo, las oenegés afirman que las nuevas normas están dejando a los habitantes de Gaza sin ayuda.

Israel acusa a Hamás de robar la asistencia que entra en la Franja y, desde mayo, el gobierno ha recurrido a la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos, para gestionar los centros de distribución de alimentos.

Según la Defensa Civil gazatí, sus operaciones se han visto frecuentemente enturbiadas por el caos, ya que miles de habitantes se agolpan cada día en sus centros, donde algunos han recibido disparos, incluso de soldados israelíes.

