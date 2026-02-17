O’Higgins luchará con un aceitado Bahía por el avance a tercera ronda de la Libertadores

3 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 17 feb (EFE).- El chileno O’Higgins y el brasileño Bahía, que está en buena racha, se enfrentan este miércoles en un duelo de segunda fase de Copa Libertadores que al ganador le garantiza su continuidad en torneos internacionales.

Esta llave inicia con el duelo en el Estadio El Teniente de Rancagua a las 19:00 hora local (22:00 GMT) y se definirá con la vuelta en el Arena Fonte Nova en Salvador de Bahía, donde el vencedor asegura, al menos, competir en la Copa Sudamericana.

El ganador de la serie primero avanzará a la tercera ronda de la Libertadores donde peleará por un cupo en la fase de grupos de este torneo, allí se medirá con el ganador entre el colombiano Deportes Tolima y el venezolano Deportivo Táchira.

Para el cuadro chileno este partido representa su regreso a este certamen, que no disputaba desde hace 12 años, y al cual se clasificó tras finalizar tercero en la liga chilena de 2025.

Enfrente tiene al ‘Escuadrón de Acero’ que comenzó bien la temporada, superando su desempeño de 2025 en el que culminó séptimo en la liga brasileña siendo el último clasificado a este torneo.

O’Higgins en el presente está quinto en la tabla, dentro de un pelotón de siete equipos que suman seis puntos, tras perder el pasado sábado a domicilio por 2-1 frente al líder de la liga chilena Deportes Limache.

El cuadro celeste venía de dos triunfos consecutivos jugando de local y el técnico argentino Lucas Bovaglio optó por rotar a su equipo titular antes del desafío continental.

El reto está en superar los problemas de definición en el arco, para lo cual se reforzaron con los extremos Bastián Yáñez, ex Godoy Cruz, el argentino Francisco González, ex Defensa y Justicia y el delantero uruguayo Thiago Vecino, ex Vélez Sarsfield.

“Es un escollo muy duro, pero creemos en nuestras posibilidades y que en estos primeros 90 minutos, que generalmente condicionan los siguientes, podamos sacar un resultado positivo”, afirmó Bovaglio.

Bahía viene de vencer de visita por 0-1 a Vasco da Gama y se encuentra en la tercera posición de la liga igualado a Fluminense con siete puntos, tras tres jornadas disputadas.

El cuadro brasileño está invicto y en el Brasileirao ha obtenido resultados importantes ante rivales como Corinthians, al que venció, y Fluminense, con el que empató.

Su último resultado fue el pasado sábado por el campeonato estatal baiano con un 2-2 ante Jacuipense, que prolongó su racha a 11 partidos sin perder, con ocho victorias y tres empates.

Su entrenador, el experimentado ex golero brasileño Rogerio Ceni, también rotó al equipo como precaución antes de enfrentar a O’Higgins.

“Es un equipo con buena técnica, con un gramado muy bueno para jugar, que trabaja bien la pelota y construye bien. Es interesante, bastantes jugadores argentinos y uruguayos, hay que estar bastante atento”, dijo Ceni.

Uno de los referentes de Bahía es el volante Everton Ribeiro, ex Flamengo, que está suspendido por su expulsión contra América de Cali en la Sudamericana del año pasado.

En la ofensiva, el equipo se reforzó con las llegadas de Everaldo desde Fluminense y el delantero uruguayo Kike Olivera de Gremio. EFE

mjr/apa