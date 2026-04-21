OIM: El Mediterráneo central fue nuevamente en 2025 la ruta migatoria marítima más letal

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Ginebra, 21 abr (EFE).- El Mediterráneo central fue nuevamente en 2025 la ruta migatoria marítima más letal del mundo, con 1.330 muertes registradas, seguida por la ruta utilizada principalmente por los refugiados ronhinyás para cruzar el mar de Andamán y el golfo de Bengala, donde perecieron 860 personas, confirmó este martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En esta última ruta se trató del año con más víctimas mortales, mientras que en el Mediterráneo central hubo -a pesar del alto número de fallecidos- una disminución del 27 %.

Considerando todo tipo de rutas, los cruces entre Afganistán e Irán provocaron la muerte de 1.323 migrantes, lo que la convirtió en la segunda más letal a nivel global el año pasado, aunque se trata de una cifra ligeramente inferior a las 1.474 muertes de 2024. EFE

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