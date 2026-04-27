Oleada de falsas amenazas de bomba a colegios, medios, guarderías y comercios en Croacia

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Skopie, 27 abr (EFE).- Varios colegios, un centro comercial y el Ayuntamiento de Zagreb fueron evacuados este lunes tras recibir amenazas de bomba por correo electrónico, continuando la oleada de cientos de mensajes de este tipo que desde la semana pasada han recibido diferentes instituciones en Croacia.

La Policía inspeccionó la mayoría de los edificios amenazados sin haber localizado hasta ahora ningún objeto sospechoso, según informaron este lunes medios como Index y 24sata, que recibieron también los amenazadores correos electrónicos.

Según el portal informativo Index, más de 500 amenazas de este tipo, algunas a guarderías, han sido denunciadas en los últimos diez días en todo el país.

Los mensajes, con distintas formulaciones y enviados desde cuentas de correo diferentes, han sido recibidos en instituciones de Zagreb, Split y Rijeka, las tres mayores ciudades croatas.

Algunos correos iban firmados como un desconocido grupo fascista o haciendo referencias al presidente de Serbia, el nacionalista Aleksandar Vucic.

En Zagreb, la capital, varios colegios, un centro comercial y el edificio del Ayuntamiento fueron evacuados hoy.

El Ayuntamiento emitió un comunicado condenando «los intentos sistemáticos de generar ansiedad entre los niños e interrumpir el progreso educativo en los colegios».

También en la ciudad costera de Rijeka todos los colegios de secundaria recibieron hoy mensajes amenazadores , así como dos centros comerciales.

Las autoridades han recordado que enviar amenazas falsas de bomba es un delito.

Esta ola de mensajes comenzó el pasado marzo en Bosnia-Herzegovina y se ha ido extendiendo a otros países de la región, como Serbia, Montenegro, Eslovenia y Macedonia del Norte.EFE

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