Olivia Dean logra que Ticketmaster limite el precio de la reventa y reembolse los extras

2 minutos

Redacción Internacional, 28 nov (EFE).- La cantante británica Olivia Dean ha logrado que la plataforma de venta de entradas Ticketmaster ponga un límite al precio de los tickets de reventa y reembolse a sus fans cualquier recargo que ya hayan pagado a los revendedores a través de ese canal.

La autora de temas como ‘Nice to Each Other’ o ‘Man I Need’ había criticado la semana pasada que Ticketmaster, Live Nation y AEG estaban suministrando «un servicio nefasto» y que los precios a los que estaban permitiendo que se revendieran las entradas para su tour norteamericano, ‘The Art of Loving Live’, iban completamente en contra de sus deseos.

Dean, según se ha hecho eco el medio especializado The Hollywood Reporter, apunta que tanto Ticketmaster como el también sistema de venta de entradas AXS han aceptado reembolsar la diferencia a los fans que pagaron en reventa más que el precio original, y añade que en las futuras ventas en esa gira el precio en reventa será igual al nominal.

«Compartimos el deseo de Olivia Dean de mantener la música en directo accesible y de garantizar que los fans tienen el mejor acceso a entradas asequibles», dijo esta semana Ticketmaster a través de su empresa matriz, Live Nation.

La compañía precisa que los reembolsos se empezarán a gestionar a partir del 10 de diciembre y pueden tardar varios días en hacerse efectivos.

«No todos los días te sientes escuchada y entendida, así que hoy es un buen día. Orgullosa de nuestra persistencia y de nuestro apasionado equipo», señala en sus últimas historias de Instagram Dean, nominada al Grammy a Mejor Artista Nuevo en los Grammy de 2026, que se entregarán el 1 de febrero.

Su gira norteamericana comenzará el próximo 10 de julio en San Francisco y finalizará el 29 de agosto en Austin, tras haber pasado por ciudades como Nueva York, Boston o ya en Canadá Toronto y Montreal. EFE

mgr/jgb