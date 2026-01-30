OMC falla a favor de China contra los créditos fiscales de EEUU a los vehículos eléctricos

1 minuto

Ginebra, 30 ene (EFE).- Un panel de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) falló a favor de China en su reclamación por los créditos fiscales de Estados Unidos a la producción de vehículos eléctricos y proyectos de energía renovable, por lo que solicitó a EE.UU. que los retire antes del 1 de octubre.

Según los detalles del caso publicados en la web de la OMC, el panel dio la razón a China en todas sus reclamaciones, al considerar que la medida era incompatible con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (TRIMS) y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SCM).

El panel concluyó además que Estados Unidos «no logró demostrar que dichas medidas fueran necesarias para la protección de la moral pública estadounidense». EFE

