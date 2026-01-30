OMM: ola de frío polar en el Mediterráneo muestra necesidad de sistemas de alerta temprana

2 minutos

Ginebra, 30 ene (EFE).- La ola de frío polar en los países del Mediterráneo y en Norteamérica, mientras en el hemisferio sur se viven también fenómenos extremos en este inicio de año como inundaciones, incendios forestales y olas de calor, muestran la urgente necesidad de que se invierta más en sistemas de alerta temprana, advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El año 2026 ha comenzado con «intenso calor e incendios, récords de nevadas y frío, lluvias e inundaciones devastadoras, que han impactado a países de todas las regiones del mundo», añadió la agencia meteorológica de Naciones Unidas en un comunicado.

Su secretaria general, la argentina Celeste Saulo, subrayó que el número de afectados por desastres climáticos continúa aumentando cada año, y recordó que en el reciente Informe de Riesgos Globales presentado por el Foro Económico Mundial los peligros medioambientales se mantienen como los principales a largo plazo.

En el comunicado, OMM subraya que el calentamiento global no elimina la posibilidad de que haya olas de frío, aunque su intensidad se haya reducido a escala mundial desde mediados del siglo pasado.

La actual ola en el hemisferio norte, explicó, se debe al debilitamiento y distorsión de un vórtice polar, la corriente masiva de aire frío y fuertes vientos que habitualmente circula sobre el Polo Norte, y que al perder fuerza puede extenderse hacia zonas más meridionales.

Ello «favoreció amplias irrupciones de aire gélido en las latitudes medias, contribuyendo a episodios de frío intenso en Norteamérica, Europa y Asia, y preparando la atmósfera para tormentas invernales disruptivas en enero», explicó la agencia meteorológica.

Paralelamente, recuerda la OMM, en el hemisferio sur se han registrado altas temperaturas, sequías e incendios forestales en países como Chile, Argentina o Australia.

En África, por influencia del fenómeno conocido como La Niña, asociado a una bajada de las temperaturas, Mozambique ha sufrido inundaciones que han afectado al menos a 300.000 personas, y en Sudáfrica se ha declarado emergencia nacional por lluvias torrenciales que han causado al menos 30 muertos. EFE

abc/crf