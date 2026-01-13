OMNi adquiere acciones de mercado digital Jüsto USA para reactivar su operación en México

Ciudad de México, 13 ene (EFE).- La empresa tecnológica OMNi, encabezada por Moisés Chaves y Samuel Chaves, anunció este martes en un comunicado la adquisición de las acciones del supermercado digital Jüsto USA, operación que incluye una inyección de 100 millones de dólares durante el primer año y con la que tomará el control de la empresa que reanudará su operación en México.

La transacción busca relanzar el servicio de Jüsto, uno de los proyectos de comercio electrónico de alimentos más ambiciosos surgidos en América Latina en los últimos años, cuyo modelo de supermercado 100 % digital ganó notoriedad por eliminar intermediarios y operar sin tiendas físicas.

De acuerdo con el comunicado, en los próximos días se definirá la fecha para el reinicio del servicio a los usuarios de Jüsto, así como la integración de su experiencia de supermercado digital al ecosistema de OMNi, bajo una estrategia centrada en el diseño empático y el uso de tecnología para atender necesidades cotidianas.

A finales de 2025, la plataforma informó que cesaría operaciones en México a partir del 15 de diciembre, debido a factores financieros, operativos y estratégicos.

El plan de trabajo también contempla la reactivación de más de 500 colaboradores de Jüsto en distintas áreas operativas, tras un periodo de incertidumbre para la compañía.

La adquisición cuenta con el respaldo de inversionistas actuales de Jüsto, entre ellos General Atlantic y FEMSA, mientras que HSBC validó la operación con el objetivo de facilitar la reanudación del servicio a clientes.

OMNi detalló que llevará a cabo una reestructura financiera y administrativa para garantizar la viabilidad de la empresa y recuperar su valoración de mercado, que en su momento llegó a estimarse en alrededor de 1.000 millones de dólares.

Fundada originalmente en México, Jüsto se posicionó como una de las startups más visibles del sector retail tech en la región, en un contexto de fuerte crecimiento del comercio electrónico de alimentos impulsado por la pandemia, aunque posteriormente enfrentó retos financieros y operativos en su expansión internacional.

Con esta operación, OMNi busca fortalecer su presencia en el ecosistema digital de consumo y aprovechar la infraestructura y base tecnológica de Jüsto para consolidar una oferta de supermercado digital integrada. EFE

