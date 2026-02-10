OMS: los ataques a la asistencia sanitaria en Sudán son más mortíferos cada año

Ginebra, 10 feb (EFE).- Los ataques a la asistencia sanitaria en Sudán son más mortíferos con cada año de guerra que pasa, advirtió este martes en rueda de prensa el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el país africano, Shible Sahbani.

Solo en 2025, 1.620 personas murieron en Sudán víctimas de ataques a personal, infraestructuras, vehículos u otros objetivos relacionados con los servicios sanitarios, lo que representa el 82 % de muertes mundiales por este tipo de agresiones, ilustró Sahbani.

En la mayor crisis humanitaria del mundo 21 millones de personas requieren asistencia sanitaria, apuntó.

«Tales ataques privarán a las comunidades de atención en los años venideros, instigando terror en los pacientes y en los trabajadores de la salud y creando barreras insalvables para tratamientos salvavidas», subrayó Sahbani.

En el primer año de guerra, en 2023, murieron 38 personas prácticamente por el mismo número de ataques (64 en 2023, 65 en 2025), lo que supone que en el tercer año de conflicto las muertes se han multiplicado por 40.

Además, solo en los 40 días que llevamos de 2026 se han superado las víctimas de todo 2023 por ataques a la salud, con 66 muertes.

En total, los ataques a la asistencia sanitaria desde abril de 2023, cuando comenzó la guerra civil sudanesa, han dejado 1.924 muertos y 529 heridos.

El representante de la OMS advirtió de que esto ha provocado la pérdida y el daño de equipos y suministro y una falta de trabajadores de la salud y de fondos en un momento en el que Sudán atraviesa varios brotes de cólera, malaria, dengue y sarampión además de los problemas de desnutrición.

Esto último está extendido entre niños, embarazadas y madres en periodo de lactancia, y amenaza con empeorar en 2026, pasando de 3,7 millones de casos de desnutrición en 2025 a los 4,2 millones actuales, según la Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria (IPC)

Solo el año pasado 44.000 niños con desnutrición severa fueron ingresados en Sudán, destacó Sahbani.

Además, un 37 % de los hospitales no están operativos en el país, según los datos recopilados por la OMS en julio del año pasado. EFE

