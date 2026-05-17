OMS declara emergencia de salud pública internacional por brote de ébola en África

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el domingo una emergencia de salud pública internacional, su segundo nivel de alerta más alto, ante el brote de una rara cepa de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y a Uganda.

La OMS «determina que la enfermedad del ébola causada por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo y en Uganda constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)», señaló el organismo de salud global en Ginebra en un comunicado.

Agregó que el brote «no cumple con los criterios» para ser calificado como una pandemia.

La ESPII era anteriormente el nivel de alerta más elevado frente a una epidemia según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), un marco jurídicamente vinculante para los Estados Partes de la OMS.

Pero las enmiendas adoptadas en junio de 2024 introdujeron un grado de alerta superior: el de «emergencia debida a una pandemia».

La RDC se ve actualmente duramente golpeada por la variante Bundibugyo del ébola, contra la cual no existe ninguna vacuna.

Hasta el 16 de mayo, la OMS confirmó ocho casos en laboratorio y 246 casos sospechosos, además de 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri, en el este del país.

También confirmó otro caso en Kinshasa y una muerte en Uganda entre viajeros que habían regresado recientemente de Ituri.

Por su parte, la agencia sanitaria de la Unión Africana ha registrado 88 muertes probablemente debidas al virus sobre un total de 336 casos sospechosos, según las últimas cifras publicadas el sábado.

– Pocas muestras de laboratorio –

Dado que el foco del brote se encuentra en una zona de difícil acceso, se han analizado pocos muestras en laboratorio y los balances se basan mayoritariamente en casos sospechosos.

La RDC ya había sufrido un brote de ébola entre agosto y diciembre de 2025, con al menos 34 muertos. El brote más mortífero causó allí cerca de 2.300 muertes entre 3.500 enfermos, entre 2018 y 2020.

El ébola, que provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa, sigue siendo temible a pesar de las recientes vacunas y tratamientos, eficaces únicamente contra la cepa Zaire, responsable de las mayores epidemias registradas.

La transmisión del virus entre humanos se produce a través de fluidos corporales o por exposición a la sangre de una persona infectada, viva o fallecida.

Las personas infectadas solo se vuelven contagiosas después de la aparición de los síntomas, y el período de incubación puede durar hasta 21 días.

El virus ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años.

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