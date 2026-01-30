Once Caldas se lleva un punto de su visita al América de Cali

Bogotá, 29 ene (EFE).- El Once Caldas se llevó este jueves un punto de Cali, donde igualó 1-1 con el América en el estadio Pascual Guerrero por la tercera jornada de la liga colombiana, y aún está invicto en el Torneo Apertura.

En un partido que tuvo mucho juego en las áreas, los visitantes abrieron el marcador al minuto 9 en una gran jugada individual del volante Luis Sánchez, que en el área sacó un remate cruzado para vencer la resistencia del portero Jorge Soto y celebrar ante el equipo del que es canterano.

La reacción del equipo local, que había ganado en sus dos primeras salidas, fue rápida y el 1-1 llegó al 19 cuando el atacante Tilman Palacios sacó un remate desde el borde del área que atajó Joan Parra, pero el rebote le quedó al lateral Mateo Castillo, que mandó el balón al fondo con un zapatazo que no pudo detener el guardameta del Once Caldas.

En la última jugada del partido fue expulsado el centrocampista del América Josen Escobar.

Con este resultado, el América es tercero con siete unidades, mientras que el Once Caldas ocupa la séptima posición con cinco unidades.

Crisis y despido

Millonarios, que había caído en sus dos primeras salidas, perdió 2-1 en su visita al Deportivo Pasto, que lleva nueve puntos de nueve posibles y lidera el campeonato.

Los anfitriones abrieron el marcador al minuto 4 en un contragolpe letal liderado por el argentino Matías Pisano, quien se juntó con el atacante Andrey Estupiñán, que mandó un centro a media altura para que el centrocampista Yeiler Góez celebrara el 1-0 con un cabezazo.

Millonarios empató al 30 en un jugada en la que el portero español Iago Herrerín, que estaba debutando, derribó en el área al atacante argentino Rodrigo Contreras, que se encargó de cobrar y mandó el balón al fondo con un remate fortísimo imposible de atajar para el guardameta europeo.

El partido se hizo difícil para los visitantes antes del descanso cuando fue expulsado el centrocampista Mateo García por dar un codazo a Estupiñán.

Justamente Estupiñán, la figura del partido, anotó el 2-1 definitivo al minuto 78 con un durísimo remate en un tiro libre que el guardameta Diego Novoa no pudo detener.

Millonarios terminó perdiendo a pesar de que al minuto 67 ingresó el veterano Radamel Falcao García, quien volvió a vestir la camiseta del equipo tras haber salido del club hace seis meses.

Por este resultado, el entrenador Hernán Torres, del club capitalino, se convirtió en el primer técnico destituido de la liga colombiana este semestre.

En otros partidos de la jornada, el Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga igualaron 2-2, Fortaleza igualó 1-1 con Llaneros y Deportes Tolima se llevó un punto de su visita al Independiente Medellín, un partido que terminó 2-2.

Alianza, por su parte, empató 1-1 en casa con Boyacá Chicó, Indepndiente Santa Fe igualó 2-2 con Deportivo Pereira, Águilas Doradas se impuso 2-1 a Deportivo Cali e Internacional de Bogotá le ganó 2-3 como visitante a Jaguares.

El partido entre Junior y Atlético Nacional fue aplazado. EFE

