Once mineros muertos por un deslizamiento de tierra en una mina del sur de RD del Congo

2 minutos

Nairobi, 12 mar (EFE).- Al menos once mineros murieron en un deslizamiento de tierra ocurrido en una mina en el sur de la República Democrática del Congo (RDC), en la provincia de Lualaba, confirmó este jueves un líder de la sociedad civil local.

Los hechos ocurrieron este miércoles en el yacimiento de Safi, en la zona minera de Kakanda, dedicada a la explotación de cobre y cobalto y situada en el territorio de Lubudi, cerca de la frontera con la provincia vecina del Alto Katanga.

«Las fuertes lluvias que han caído últimamente en la ciudad y en toda la provincia de Lualaba provocaron el deslizamiento de tierra», declaró a la prensa congoleña el secretario territorial de la sociedad civil local, Gabriel Kalenga.

De acuerdo con los medios congoleños, una montaña de arena que se elevaba sobre la cantera se derrumbó hacia las 06.00 hora local (04.00 GMT), cuando numerosos mineros artesanales trabajaban en la zona.

Kalenga afirmó que la explotación minera afectada pertenece a la compañía Boss Mining, que está participada por el grupo ERG África y la principal empresa minera estatal congoleña, Gécamines.

Sin embargo, según la fuente, la mina es explotada por operadores chinos y a menudo trabajan en ella de manera ilegal mineros artesanales como los que quedaron sepultados en esta ocasión.

«La concesión pertenece a Boss Mining. La empresa debe asumir sus responsabilidades y controlar totalmente su concesión. Los militares presentes en el lugar, que acompañan la explotación ilegal, deben actuar con conciencia. Según la legislación, está prohibido que haya militares en las explotaciones mineras», señaló Kalenga.

«Cuando los chinos se marchan, nuestros hermanos vienen a buscar minerales para sobrevivir. Desgraciadamente, eso es lo que ha ocurrido y se ha producido el deslizamiento», añadió.

Otro líder de la sociedad civil, Ferdinand Bushiri, cifró en doce los muertos en declaraciones a los medios, mientras siguen los esfuerzos para extraer cuerpos.

En la RDC, país muy rico en minerales, estos accidentes son frecuentes en las numerosas minas informales que hay en el sur y el este; con escasas regulaciones, operadas muchas veces por milicias y donde las operaciones de rescate son a menudo tortuosas. EFE

lbg/pa /cg