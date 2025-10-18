Once muertos, con dos cuerpos de niños irrecuperables, por el ataque israelí en Gaza

Paula Bernabéu

Jerusalén, 18 oct (EFE).- La Defensa Civil de Gaza concluyó este sábado que el bombardeo del Ejército de Israel contra el minibús de una familia desplazada que se dirigía a la ciudad de Gaza el viernes mató a 11 personas: los nueve cadáveres hallados en el lugar del ataque y otros dos, desaparecidos, que pertenecen a niños.

Aunque el recuento de fallecidos osciló a lo largo del sábado entre 10 y 11, Defensa Civil terminó por concretar la cifra en 11 por la tarde: «Nuestros equipos recuperaron los cuerpos de nueve muertos, entre ellos cuatro niños y tres mujeres (…) Mientras, los cuerpos de dos niños siguen desaparecidos», recoge su comunicado.

«Sus cuerpos están destrozados y los perros se han comido gran parte de ellos», sentenció en un intercambio de mensajes de texto con EFE el portavoz de la organización, Mahmud Basal, sobre los desaparecidos.

En el lugar del ataque, el este del barrio de Zeitún (sur de la ciudad de Gaza), los rescatistas también encontraron el cadáver partido en dos de un niño pequeño.

Otra persona herida en el ataque fue atendida en el Hospital Bautista Al Ahli de la ciudad de Gaza el viernes, detalló otro portavoz. También a este centro fueron llevados este sábado los nueve cadáveres recuperados.

Todas las víctimas pertenecían a la familia Shaaban. Defensa Civil asegura que viajaban en el minibús al barrio de Zeitún para inspeccionar su casa, la cual se vieron obligados a abandonar a causa de la ofensiva israelí.

La lista de fallecidos la conforman: el matrimonio de Sufyan Shaaban y Samar Muhammad Nasser Shaaban, con sus hijos Karam (10 años), Anas (8) y Nismah (12). También viajaban en él el matrimonio conformado por Ihad Muhammed Nasser Abu Shaaban (38) y su mujer Randa Majed Muhammad Abu Shaaban (36), junto a sus hijos Nasser (13), Jumana (10), Ibrahim (6) y Muhammad (5).

«Hamud (probablemente Muhammad) está entero, pero falta la mitad de Nasser», explica un hombre alzando la voz a una multitud que rodea los cadáveres, ya amortajados, en el hospital Al Ahli.

La Red Noticias Quds (vinculada a Hamás) difundió el vídeo horas antes de que Defensa Civil cerrara el recuento de fallecidos.

«Sólo está la mitad de Ibrahim. El resto de Ibrahim está en la bolsa de Ihad. Mientras, Jumana está desaparecida», continúa, mientras un grupo de personas trata de abrir algunas de las bolsas de los cuerpos para ver quién está en cada una.

Cruzaron la «línea amarilla»

De camino a su casa, los Shaban cruzaron la «línea amarilla», la demarcación imaginaria hasta la que el Ejército israelí tuvo que retirarse al comenzar el alto el fuego.

Consultadas por EFE sobre el ataque el viernes, las fuerzas armadas aseguraron que el minibús resultaba «sospechoso» a las tropas, por lo que lanzaron contra él «disparos de advertencia». Como el vehículo siguió avanzando, lo consideraron una «amenaza inminente» y procedieron a eliminarla con artillería.

Preguntado de nuevo sobre el ataque una vez se conocieron las identidades de los fallecidos, el Ejército aún no se ha pronunciado.

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta la «línea amarilla», pero eso no implica que el alto el fuego no rija tras ella.

Bajo el pretexto de la legítima defensa de las tropas, Israel ha atacado en numerosas ocasiones a gazatíes que cruzaron la línea.

El Gobierno de Gaza denunció este sábado que Israel ha violado en 47 ocasiones el acuerdo de alto el fuego con los distintos ataques a la población y algunas detenciones.

En total, 38 personas han sido asesinadas por el Ejército israelí en Gaza durante el alto el fuego, la mayoría en incidentes relacionados con la línea amarilla.

A pesar de que las fuerzas armadas alegan estar cumpliendo con el acuerdo con estos tiroteos durante la tregua y estar defendiéndose de posibles amenazas, el ministerio de Defensa, Israel Katz, anunció el viernes que el Ejército iba a señalizar de manera física el trazado de la línea amarilla para que la población lo viera.

Preguntado por EFE si los soldados ya habían señalizado el área por la que transitaban los Shaaban, el Ejército rechazó pronunciarse y desvió la pregunta a Defensa.

Los rescatistas no pudieron llegar al lugar del ataque hasta casi un día después. Defensa Civil tuvo que coordinar sus movimientos a través de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) con tal de alcanzar el área sin que sus trabajadores fueran atacados. EFE

