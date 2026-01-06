ONG afirma que al menos 27 manifestantes han muerto en diez días de protestas en Irán

Berlín, 6 ene (EFE).- La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) afirmó este martes que al cumplirse diez días del inicio de las protestas antigubernamentales en Irán, las fuerzas de seguridad han matado a al menos 27 manifestantes, entre ellos cinco menores de edad, mientras que cientos han resultado heridos.

«Según las informaciones recogidas por IHRNGO, al menos 27 manifestantes han muerto por disparos de armas de fuego u otros tipos de violencia a manos de las fuerzas de seguridad en ocho provincias», declaró la organización con sede en Oslo (Noruega). EFE

