ONG asegura que aún quedan más de 600 presos políticos en Venezuela tras excarcelaciones

2 minutos

Caracas, 16 feb (EFE).- La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, aseguró este lunes que aún quedan más de 600 de estos detenidos en el país, luego de las 444 excarcelaciones que ha verificado la organización desde el pasado 8 de enero, cuando el Gobierno encargado anunció un proceso de liberaciones.

«Todavía (hay) más de 600 personas», dijo el presidente de la ONG, Alfredo Romero, en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en Caracas, donde diez mujeres familiares de presos políticos permanecen en huelga de hambre desde el sábado.

El abogado, junto con un equipo de Foro Penal, acudió al sitio en apoyo a estas personas, quienes también están encadenadas, y para brindar asistencia legal.

Romero indicó que se han sumado a la lista de presos políticos personas cuyos familiares no habían reportado sus casos por miedo o porque no se sabía «ni siquiera dónde se encontraban» recluidos.

Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario.

El pasado 8 de febrero, el dirigente Juan Pablo Guanipa, exdiputado cercano a la nobel de la paz María Corina Machado, y el asesor jurídico de la mayor coalición opositora, Perkins Rocha, salieron de prisión junto con otro grupo de activistas políticos.

Sin embargo, Rocha permanece en arresto domiciliario, al igual que Guanipa, quien fue encarcelado de nuevo el mismo día en que salió de prisión, acusado por la Fiscalía de incumplir sus medidas cautelares.

El martes pasado, la familia anunció que el opositor ya se encontraba en arresto domiciliario en su residencia en Maracaibo, capital de Zulia (noroeste).

El 6 de febrero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, prometió la liberación de «todos» una vez se aprobara la ley de amnistía, que estimó ocurriría «a más tardar» el pasado viernes.

Sin embargo, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó el pasado jueves para esta semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo.

El titular del Parlamento informó este sábado de 17 excarcelaciones en Zona 7.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un «nuevo momento político», anunciado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero. EFE

csm/nvm

(foto)(video)