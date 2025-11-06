ONG considera que en Venezuela hay un «deliberado estancamiento» de salarios y pensiones

Caracas, 6 nov (EFE).- La ONG Provea consideró este jueves que en Venezuela hay un «deliberado estancamiento» del salario mínimo y pensiones -ambos actualmente en 130 bolívares, unos 0,57 centavos de dólar al mes según el tipo de cambio oficial de hoy-, un monto que para el caso de los empleados públicos activos se complementa con bonos gubernamentales de hasta 160 dólares, sin incidencia en beneficios laborales.

«El deliberado estancamiento de los salarios y pensiones -desde hace más de tres años- ha menguado dramáticamente el poder de consumo de las familias y desvalorizado el trabajo como fuente de desarrollo individual y colectivo», subrayó la ONG en su cuenta de X.

A su juicio, la Administración de Nicolás Maduro «ha propiciado un histórico retroceso de la economía venezolana, el empobrecimiento generalizado de la población, la desigualdad y la exclusión social».

El salario mínimo, que sí incide en beneficios laborales como vacaciones, liquidación y utilidades, se mantiene en 130 bolívares, la moneda venezolana, desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares al mes.

Por su parte, el Ejecutivo de Maduro otorga bonos gubernamentales -compuestos por uno de alimentación, de 40 dólares, y otro llamado «ingreso de guerra económica», de 120 dólares- a empleados públicos como parte de la que defiende como «una estrategia novedosa para combatir la guerra económica, el bloqueo y las sanciones», así como para «evitar la inflación».

Sin embargo, ese argumento es rechazado por varias ONG y gremios de educación, que exigen un «salario digno».

El pasado julio, Provea subrayó que, según la Constitución, el Estado «tiene la obligación de garantizar un ingreso suficiente para una vida digna, ajustado periódicamente al costo de la canasta básica», cuyo costo fue en abril de 503,73 dólares, de acuerdo a los últimos datos disponibles de la organización Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). EFE

