ONG de Derechos Humanos de Suecia premia al medio independiente La hora de Cuba

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La Habana, 29 abr (EFE). – La ONG de derechos humanos sueca Civil Rights Defenders anunció este miércoles su decisión de otorgar al pequeño medio independiente La Hora de Cuba el galardón Defensor de los Derechos Civiles del Año 2026 “por su defensa de la libertad de prensa y la democracia”.

La organización resaltó en un comunicado la capacidad de medios independientes como este cubano -o el otro premiado, el georgiano Netgazeti- que «operan en países donde quienes ostentan el poder responden al escrutinio con amenazas, acoso y condenas de prisión”.

Civil Rights Defenders destacó la «excepcional resistencia y valentía» de ambos medios «en la defensa de la libertad de expresión, del periodismo libre e independiente y de la democracia», con «integridad y determinación» a pesar «de la intimidación, el encarcelamiento y la represión».

La ONG consideró que Cuba es «uno de los entornos mediáticos más cerrados del mundo», donde el periodismo independiente está, «en la práctica, criminalizado».

El director de La Hora de Cuba, Henry Constantin, afirmó en declaraciones a EFE que recibir este reconocimiento constituye una prueba de que “no han logrado desterrar su trabajo en la isla”, pese a las presiones que sufre por parte de las autoridades estatales.

“Durante aproximadamente 14 años hemos visto cómo se han arrancado tantos proyectos del escenario comunicacional de la isla. Pero el Gobierno cubano no ha logrado hacer eso con nosotros como medio de prensa, ni con nuestro equipo y directiva”, aseguró.

Constantin señaló que “el mayor mérito de La Hora de Cuba”, radica en la realización de un “periodismo que se expresa con honestidad, lo que muchas veces implica contra el poder”.

“La gente necesita medios serios, valientes, que cuenten sus historias reales y seguirlo haciendo, en un país que se derrumba, es la primera gran prueba y la meta perpetua que tenemos”, expresó.

Señaló que pese a las dificultades económicas y de conectividad a internet en el país, su medio se ha mantenido trabajando con un equipo que opera desde diversas provincias de la isla, donde los apagones pueden prolongarse hasta dos días seguidos.

El periodista aseveró que La Hora de Cuba y otros medios independientes en la isla, viven “un panorama de acoso total contra la libertad de expresión y la libertad de prensa”, así como la “persecución” a sus equipos.

Al respecto, Civil Rights Defenders, expresó en su comunicado que el premio anunciado esta jornada reconoce que medios en todo el mundo “se han negado a ser silenciados, a pesar de la intimidación, el encarcelamiento y la represión”.

La organización señaló que el galardón es prueba de que “a través de un periodismo valiente, esos medios exponen abusos de poder, documentan violaciones de derechos humanos y protegen el acceso a información independiente”.

Constantin no acudirá a la ceremonia de entrega del premio, que tendrá lugar en Estocolmo el 18 de mayo, debido a que tiene restringida las salida del país.

El galardón, sin dotación económica, consiste en una estatuilla y un diploma, indicó la organización. EFE

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