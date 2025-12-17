ONG denuncia que menor de 17 años fue condenado a prisión por «terrorismo» en Venezuela

Redacción América, 17 dic (EFE).- La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció este miércoles que un menor de edad fue condenado en Venezuela a 10 años de prisión por los delitos de «terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas», una sentencia que la organización consideró «aberrante e injusta».

A través de su cuenta en X, el CLIPP precisó que la condena fue el pasado martes contra un joven de 17 años, a quien se le impusieron seis años de prisión y cuatro de trabajo comunitario «sin que exista» -señaló- «una sola prueba sólida» que sustente las acusaciones.

Además, afirmó que esta sentencia «viola de forma flagrante» el «principio del interés superior del niño» (artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente), que «obliga al Estado a priorizar la protección, educación y desarrollo integral de los adolescentes por encima del castigo».

También, prosiguió, la condena «vulnera el derecho a la libertad personal (artículo 33)», al advertir que se deriva «de una detención arbitraria», y «el derecho a la educación (artículo 37), al interrumpir y obstaculizar su proyecto académico y universitario».

La organización no gubernamental defendió al menor de edad y aseguró que no es un terrorista, sino un «estudiante, pelotero, aprendiz panadero» que fue detenido el pasado 9 de enero, un día antes de la investidura presidencial de Nicolás Maduro, a quien la oposición y varios países consideran ilegitimo al insistir que no ganó las elecciones del año pasado, como proclamó el ente electoral.

Ese día, la líder opositora María Corina Machado había convocado a una protesta en defensa del triunfo que asegura obtuvo Edmundo González Urrutia -actualmente exiliado- frente a Maduro en las presidenciales.

El CLIPP señaló que el menor fue detenido «arbitrariamente» y sin orden judicial, «únicamente por su apariencia y vestimenta deportiva, bajo el prejuicio de tener ‘pinta de guarimbero (manifestante violento)'».

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 893 presos políticos, de los cuales 889 adultos y los otros 4 son menores de edad de entre 14 y 17 años.

Sin embargo, el Gobierno y la Fiscalía asegura que en el país no hay detenidos por estos motivos, sino que, afirman, cometieron varios delitos, algo que rechazan varias ONG y partidos opositores.EFE

