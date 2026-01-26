ONG denuncian dos nuevos feminicidios en Cuba y elevan a cuatro el total en 2026

La Habana, 26 ene (EFE).- Las plataformas feministas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas confirmaron este lunes dos nuevos feminicidios en Cuba, con lo que elevan a cuatro el total de víctimas por la violencia machista en la isla en lo que va de 2026.

Un primer suceso tuvo lugar el pasado 14 de enero, según estas ONG, en Camagüey (este). La víctima, Claudia Surely Varela, de 26 años, fue presuntamente agredida por su expareja.

El segundo feminicidio se registró en San Juan y Martínez (oeste) dos días más tarde. Mileidis Dueñas, de 46 años, también fue presuntamente mortalmente atacada por su expareja.

La primera de las víctimas deja un bebé (que al parecer presenció los hechos) y la segunda tres hijas, de las que una es menor de edad.

Las dos ONG, que subrayan que sus estadísticas son un subregistro y que las cifras reales son con seguridad superiores, tienen además una lista de casos pendientes de confirmar del año pasado y de éste.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ambas organizaciones, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

Un análisis de EFE a partir de las cifras de estas plataformas apunta que en 2025 el 81 % de los atacantes de las víctimas de violencia de género eran las parejas de las mujeres asesinadas, y que cinco de los feminicidas contaban con antecedentes penales o fueron denunciados por la víctima antes de cometer el crimen.

Las activistas han insistido en reclamar «una ley integral de violencia de género, refugios para mujeres en riesgo, protocolos de protección, datos oficiales transparentes y políticas públicas efectivas de prevención».

También abogan porque se declare un «estado de emergencia por violencia de género» en la isla.

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos «feminicidio» o «crimen machista» en los medios estatales.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales de noviembre una oficina en La Habana para atender y asesorar jurídicamente a víctimas de violencia machista en Cuba.

Además se aprobó un sistema nacional de «registro, atención, seguimiento y monitoreo» de la violencia machista en el país y anunció el lanzamiento de la campaña «No más», enfocada en la prevención y respuesta a la agresividad contra las mujeres. EFE

