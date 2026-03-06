ONG estima que órdenes de evacuación israelíes en Líbano han causado 300.000 desplazados

2 minutos

Ginebra, 6 mar (EFE).- Unas 300.000 personas dejaron sus hogares a causa de las órdenes de evacuación masiva dictadas por Israel en el Líbano, advirtió la ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), que pidió a las autoridades israelíes revocar inmediatamente estas medidas «para evitar una catástrofe humanitaria».

Las órdenes de evacuación, en el contexto de las hostilidades entre Israel y Hizbulá, afectan a cientos de pueblos del sur de Líbano, así como localidades del valle de la Bekaa y todos los suburbios del sur de Beirut.

Ello constituye una gran parte del territorio libanés, con un número potencial de desplazados que podría superar más adelante el millón de personas, alertó NRC en un comunicado.

«Familias que apenas habían comenzado a reconstruir sus vidas se ven ahora obligadas a huir una vez más», lamentó Maureen Philippon, directora del NRC en Líbano, quien señaló que mucha gente tuvo que dejar sus hogares «con nada más que la ropa que llevaban».

La representante de NRC advirtió de una posible crisis humanitaria «como no se ha visto en más de dos años».

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) cifró anteriormente en 96.000 los desplazados internos, atendiendo a los registros en refugios colectivos, aunque admitió que el número real podría ser mucho mayor ya que muchas familias se han alojado en otros lugares por su cuenta.

«La proporción entre personas en refugios y desplazados totales es coherente con movimientos masivos de desplazamiento anteriores, que muestran que quienes se alojan en refugios colectivos representan como máximo el 30 % del total de desplazados», señaló NRC. EFE

abc/fpa