ONG Foro Penal dice que ha verificado 72 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

2 minutos

Caracas, 14 ene (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, informó este miércoles de que ha verificado la excarcelación de 72 personas desde el jueves pasado, cuando las autoridades anunciaron la liberación de un «número importante» de detenidos, días después del ataque de EE.UU. en suelo venezolano, que terminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En su cuenta de X, el director presidente de la organización, Alfredo Romero, precisó que hasta las 13.50 hora local (17.50 GMT) Foro Penal había verificado 72 excarcelaciones, entre ellos más de una docena de periodistas que fueron liberados este miércoles.

Por su parte, la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo el pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, informó este miércoles de que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos en el país, para abrir, dijo, un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política.

Asimismo, indicó que «se mantiene abierto» el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un «número importante de personas».

El martes, Jorge Rodríguez puso a disposición las «listas» de excarcelaciones, que todavía no se han hecho públicas, lo cual reclaman ONG, activistas, familiares y partidos políticos, que exigen las cifras y la divulgación de estos registros.

La organización Provea -dedicada a la defensa de los derechos humanos- afirmó el martes que «continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios», lo que, consideró, impide la concreción de las liberaciones anunciadas. EFE

rbc/lb/fpa