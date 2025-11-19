ONG saharaui denuncia violaciones de DD.HH tras la ruptura del alto el fuego en 2020

Rabat, 19 nov (EFE).- El Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA) denunció este miércoles lo que consideró como violaciones de derechos humanos cometidos por las autoridades marroquíes contra ciudadanos saharauis desde la ruptura en noviembre de 2020 por el independentista Frente Polisario del alto el fuego firmado en 1991.

Las denuncias fueron recogidas por CODESA en un informe que publicó este miércoles y en el que la asociación dice haber documentado violaciones de derechos humanos desde noviembre de 1975, fecha de la salida de la antigua potencia España del territorio saharaui, que Marruecos administra en su 80 % desde aquella fecha, mientras que el 20 % restante el Polisario lo considera como territorio liberado, mientras que Naciones Unidas lo considera como una «zona colchón» desarmada.

En su informe, CODESA divide entre tres fases temporales, la última de ellas la sitúa entre noviembre de 2020 y octubre de 2025 durante el cual la asociación dice que hubo «36 detenciones políticas contra ciudadanos saharauis», y «161 allanamientos de viviendas», y «106 restricciones a la libre circulación».

La asociación también denunció «62 impedimentos de observadores extranjeros» para visitar la excolonia española.

Asimismo, CODESA denunció «acoso y persecución de los defensores saharauis de derechos humanos mediante distintos tipos de intimidación que incluyen el uso de programas de espionaje, campañas de difamación y represalias económicas y sociales», según se lee en la nota.

La asociación destacó la «responsabilidad jurídica y política constante» de España en el conflicto sobre el Sáhara Occidental, al tiempo que pidió dotar la misión de Naciones Unidas en este territorio, MINURSO, de prerrogativas para la supervisión de derechos humanos.

El pasado 31 de octubre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que consideró el plan de autonomía marroquí, propuesto en 2007, como base de solución para el conflicto sobre la excolonia española, que cumple medio siglo.

La iniciativa marroquí de autonomía ganó en los últimos un creciente apoyo internacional de países como Estados Unidos y Francia, que reconocieron la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui, y también de España, Alemania y Reino Unido. EFE

