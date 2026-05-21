ONGs alertan en ONU del deterioro humanitario en Gaza y critican restricciones a la ayuda

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Naciones Unidas, 21 may (EFE).- Responsables de ONGs como Oxfam, Refugees International y Save the Children alertaron este jueves del deterioro de la situación humanitaria en Gaza, en un contexto marcado por la decisión del Tribunal Supremo israelí de avalar la orden del Ejecutivo de expulsar a 35 organizaciones que operan en Gaza y Cisjordania.

El presidente de Refugees International, Jeremy Konyndyk, afirmó en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York que la aplicación del acuerdo de paz «sigue sin cumplirse» y que «todavía hay personas que mueren hoy a unos niveles inaceptables».

Konyndyk criticó «cualquier restricción o bloqueo de la ayuda humanitaria», en referencia a la decisión del Supremo israelí, porque «no tiene base legal y constituye una violación del derecho internacional» al no poder condicionarse la asistencia a concesiones políticas.

La orden de expulsión, anunciada el 30 de diciembre de 2025, establecía que las ONG deben dar a las autoridades del país «información completa y verificable sobre sus empleados», acusando a estas organizaciones de que «personas afiliadas» a ellas estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas.

La resolución del Supremo da un plazo de 30 días a las organizaciones para cumplir con el nuevo procedimiento de registro.

Mientras, la presidenta y directora ejecutiva de Oxfam America, Abby Maxman, aseguró que antes «los periodistas y los trabajadores humanitarios podían hacer su trabajo» pero ahora se atraviesa «un momento profundamente preocupante para los principios y normas que todos buscamos defender».

«El derecho internacional humanitario no debería verse sometido a un nivel de obstrucción como el que estamos viendo. Estamos viendo cómo bloqueos administrativos, registros y procesos legales empiezan a expandirse cada vez más a nivel global», destacó.

Al margen, señaló que, seis meses después del alto el fuego, las condiciones en Gaza siguen siendo «catastróficas» y que ni el plan de paz de 20 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, ni las resoluciones del Consejo de Seguridad se están cumpliendo.

«Las familias no pueden dormir sin miedo, alimentar a sus hijos, acceder a agua limpia o atención médica. Según esos parámetros, el alto el fuego está fracasando», afirmó.

La responsable de Oxfam denunció restricciones a la entrada de suministros esenciales, incluidos materiales para la reparación de sistemas de agua, refugios y equipos médicos.

En la misma línea, la presidenta y directora ejecutiva de Save the Children US, Janti Soeripto, alertó del «grave impacto sobre la infancia», con «niveles de desnutrición aguda en aumento en algunas áreas y el colapso de infraestructuras básicas».

Entretanto, el Consejo de Seguridad celebró este jueves una sesión en la que Nikolai Mladenov, alto representante para Gaza de la Junta de Paz impulsada por Trump, presentó el informe semestral sobre la aplicación del plan para poner fin al conflicto en la franja, el cual que fue en su momento respaldado por el órgano.

Mladenov pidió a Israel que cumpla con sus obligaciones recogidas en el acuerdo para la reconstrucción de la Franja y aseguró que no basta solo con las de Palestina.

Durante la sesión, el representante adjunto de Israel ante la ONU, Jonathan Miller, condicionó el proceso de reconstrucción de Gaza al desarme del grupo islamista Hamás después de que el embajador palestino, Riyad Mansour, reivindicara el acuerdo alcanzado entre las partes y pidiera igualar los esfuerzos.

Al menos 883 personas han muerto en Gaza por ataques israelíes durante el alto el fuego, según el informe publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad de la Franja. Otros 2.648 han resultado heridos. EFE

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