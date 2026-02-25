ONU: 374 muertos y 1,9 millones de afectados por inundaciones y ciclones en sur de África

Nairobi, 25 feb (EFE).- Al menos 374 personas murieron y casi 1,9 millones se vieron afectadas por las inundaciones y ciclones que golpearon el sur de África desde octubre desde 2025 hasta mediados de este mes, informó este miércoles la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

«África austral ha pasado de la sequía provocada por El Niño en 2023-24 a las fuertes lluvias e inundaciones repentinas asociadas con La Niña en 2025-26, que afectaron a Mozambique, Madagascar, Sudáfrica, Zimbabue, Malaui y Zambia», afirmó la OCHA en un comunicado.

El Niño y La Niña son fases opuestas del ciclo El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en el Pacífico ecuatorial que alteran el clima global. El Niño calienta las aguas y causa sequías e inundaciones, mientras La Niña enfría el océano, provocando vientos y el efecto contrario.

De los casi 1,9 millones de personas afectadas, precisó la agencia de la ONU, se estima que 723.000 lo fueron por las fuertes lluvias e inundaciones en Mozambique, mientras que «más de 681.000 se vieron afectadas por ciclones en Madagascar».

Asimismo, unas 175.000 personas -del total de los casi 1,9 millones- sufrieron desplazamiento forzoso y 1.400 resultaron heridas, en tanto que 293.000 casas fueron dañadas.

«Las graves inundaciones y los sucesivos ciclones han causado muertes, desplazamientos generalizados, la destrucción de hogares y medios de vida y grandes pérdidas de cosechas, especialmente en Madagascar y Mozambique», subrayó la OCHA.

Con el pronóstico de nuevas lluvias hasta junio próximo, advirtió, el riesgo de inundaciones «sigue siendo alto, lo que agrava la inseguridad alimentaria, los brotes de enfermedades y ralentiza las labores de recuperación».

Aunque los socios humanitarios de la región han colaborado con los gobiernos para brindar asistencia vital, como alimentos, agua potable, saneamiento, atención médica de emergencia y refugio temporal, las operaciones afrontan aún «importantes desafíos, como la financiación limitada».

Además, las carreteras y puentes inundados y dañados han impedido el acceso humanitario, aislando a comunidades y retrasando la entrega de la ayuda, según la agencia de la ONU.

Asimismo, las lluvias constantes y la saturación de las cuencas fluviales han prolongado los desplazamientos y han aumentado el riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por el agua, lo que supone una presión adicional para los frágiles sistemas de salud. EFE

