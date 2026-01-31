ONU: Casi 6.000 muertos y más de 2.700 heridos por la violencia en Haití en 2025

Puerto Príncipe, 30 ene (EFE).- Al menos 5.915 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas, anunció este viernes la oficina de la ONU para el país caribeño, que alertó que la situación de los derechos humanos «sigue siendo extremadamente preocupante».

El informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) detalló además que al menos 1.523 personas murieron y otras 806 resultaron heridas entre octubre y diciembre del año pasado.

Más del 62 % de las personas muertas o heridas durante el último trimestre «se vieron afectadas durante operaciones de las fuerzas de seguridad, en algunos casos con el apoyo de una empresa militar privada que utilizaba drones», de acuerdo con la Binuh. EFE

