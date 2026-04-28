ONU alerta ante Consejo de Seguridad del «deterioro «constante» en territorios palestinos

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Naciones Unidas, 28 abr (EFE).- El secretario general adjunto de la ONU para Oriente Medio, Europa, las Américas, Asia y el Pacífico, Khaled Khiari, advirtió este martes ante el Consejo de Seguridad de que la situación en los territorios palestinos ocupados continúa deteriorándose «de forma constante» en un momento en que la atención internacional «se ha desplazado» hacia otras crisis en Oriente Medio.

Durante una sesión dedicada a la situación regional, la ONU alertó de que Gaza afronta una tregua cada vez más frágil, marcada por ataques israelíes y acciones armadas de Hamás y otros grupos, mientras siguen las negociaciones para consolidar el alto el fuego e implementar la segunda fase del plan respaldado por el Consejo.

Según datos citados por Naciones Unidas, desde el inicio del cese de hostilidades han muerto en Gaza cerca de 800 palestinos, entre ellos más de 200 menores, además de siete trabajadores humanitarios, como consecuencia de bombardeos, fuego de artillería y disparos israelíes.

El Ejército israelí sostiene que sus operaciones están dirigidas contra combatientes e infraestructuras de Hamás.

La ONU subrayó además la grave crisis humanitaria en la Franja, donde aproximadamente 1,8 millones de personas (casi toda la población) permanecen desplazadas y dependen de ayuda exterior, en un contexto de «infraestructuras destruidas, restricciones de acceso y crecientes riesgos sanitarios».

El organismo recordó que la reconstrucción de Gaza requerirá unos 71.400 millones de dólares durante la próxima década, según una evaluación conjunta con la Unión Europea (UE) y el Banco Mundial (BM).

Solo en los primeros 18 meses serán necesarios 26.300 millones para restablecer servicios esenciales y reconstruir infraestructuras críticas.

Según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí (controlado por Hamás), ya son 818 los fallecidos y 2.301 los heridos por ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego, en octubre de 2025.

En un marco más amplio, desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó a Israel y causó la muerte de unas 1.200 personas y secuestró a otras 250, lo que desencadenó la actual guerra, Sanidad sitúa en 72.594 los fallecidos por la ofensiva israelí y en 172.404 los heridos.

Mientras, en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, la ONU denunció un aumento de la violencia de colonos israelíes, nuevos desplazamientos forzados y una aceleración de la expansión de asentamientos.

Khiari también alertó hoy sobre la crisis fiscal que atraviesa la Autoridad Palestina, agravada por nueve meses de retención de ingresos tributarios y una deuda pública superior a los 14.000 millones de dólares.

Con todo, la ONU reiteró que no existe alternativa a una solución política basada en dos Estados y llamó a redoblar los esfuerzos diplomáticos para lograr una paz duradera en la región. EFE

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