ONU condena intervención en Venezuela pero abierta a hablar con EEUU para volver al país

2 minutos

Ginebra, 6 ene (EFE).- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó este martes con firmeza la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, pero manifestó interés en hablar con el Gobierno de Donald Trump para volver a establecer una oficina de monitoreo en este país, de donde su personal fue expulsado en febrero de 2024.

Según su portavoz Ravina Shamdasani, el organismo esta » abierto» a dialogar con las autoridades estadounidenses para restablecerse en el país, «incluso estando en desacuerdo» con la acción militar que llevó a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Shamdasani consideró «inaceptable usar argumentos relacionados con los derechos humanos para justificar este tipo de intervención militar».

¨No pretendamos que esta es una acción tomada para defender los derechos humanos de nadie», insistió en una rueda de prensa en Ginebra.

Al contrario, advirtió de que la acción estadounidense hace que todos los Estados del mundo sean «menos seguros» y «envía una señal de que los poderosos pueden hacer lo que quieran».

«Debilita el mecanismo que tenemos, concretamente las Naciones Unidas, para prevenir nuevos conflictos, incluso una tercera Guerra Mundial», agregó.

En la misma rueda de prensa, el portavoz de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria,, Jens Laerke, indicó que aunque lo sucedido a nivel político en Venezuela «es muy dramático», el día a día para la gran mayoría de gente sigue siendo el mismo.

Recordó que el año pasado su organismo determinó que cerca de ocho millones de personas en Venezuela, un cuarto de la población, tenían necesidades humanitarias.

«Necesitan comida, nutrición, educación, servicios sanitarios, básicamente todas las cosas que el Estado de Venezuela no ha sido capaz de proveer a sus ciudadanos durante varios años», explicó.

Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados indicó que lo ocurrido en Venezuela no ha provocado hasta el momento grandes movimientos de personas en zonas fronterizas. EFE

ag-is/psh