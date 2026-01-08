ONU esperanzada de que diálogo sobre sur de Yemen sea oportunidad para reducir tensiones

3 minutos

Saná, 8 ene (EFE).- El enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, se mostró este jueves esperanzado de que el diálogo sobre el sur del Yemen, auspiciado por Arabia Saudí, sea una «oportunidad para reducir las tensiones» en el país.

Tras varias reuniones en Riad, Grundberg dijo en un comunicado que las conversaciones «se centraron en los recientes acontecimientos en el Yemen y sus implicaciones».

Subrayó que el llamamiento del presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP), Rashad al Alimi, a un diálogo en el sur, auspiciado por Arabia Saudí, ofrece una oportunidad oportuna para reducir las tensiones, abordar antiguos agravios por la vía política y avanzar en las conversaciones hacia la estabilización».

Durante la visita, Grundberg se reunió, además, con el ministro yemení de Asuntos Exteriores, Shaya Zindani; así como otros altos funcionarios yemeníes, incluyendo a los miembros del CLP, Abdulrahman Abu Zaraa Al Muharrami y Tarek Saleh.

Estos dos políticos estaban entre los cuatro miembros del CLP que emitieron un comunicado respaldando las operaciones del grupo separatista Consejo de Transición Sureño (CTS) respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el este.

El enviado también destacó el «amplio apoyo al diálogo expresado por los yemeníes y la comunidad internacional», al tiempo que destacó que el «diálogo inclusivo ofrece a los yemeníes una importante oportunidad para reflejar diversas perspectivas y trazar un camino más inclusivo y con visión de futuro».

Hoy mismo, una delegación del grupo secesionista yemení mantuvo conversaciones «productivas» en Riad sobre la crisis entre Arabia Saudí y EAU en el Yemen tras la huida de su líder Aidarus al Zubaidi a Abu Dabi vía Somalia.

La delegación separatista del CTS llegó ayer, miércoles, a Riad desde la ciudad meridional yemení de Adén con el objetivo de comenzar una serie de reuniones destinadas a preparar un diálogo sur-sur bajo los auspicios de Arabia Saudí.

Arabia Saudí, que lidera una coalición que respalda al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, había invitado al líder del CTS, Aidarous al Zubaidi, y a otros líderes del sur a Riad para dialogar con el fin de aliviar las tensiones y abordar las causas de la crisis entre Arabia Saudí y EAU por la situación en el Yemen.

Sin embargo, Al Zubaidi nunca tomó el avión de la delegación para viajar a la capital saudí y participar en las conversaciones, sino que escapó en una operación encubierta pasada la medianoche del 7 de enero, según la alianza militar liderada por Arabia Saudí.

De acuerdo con esta coalición, Al Zubaidi huyó a bordo de un barco que se dirigió a Somalilandia, el territorio somalí que busca su independencia de Somalia y que acaba de ser reconocido por Israel, donde contactó con un oficial emiratí y posteriormente subió a un avión que se dirigió a EAU previa escala en Mogadiscio.

La nueva crisis en el Yemen comenzó a principios de diciembre, cuando en una inusitada ofensiva el CTS tomó las provincias orientales yemeníes de Hadramut y Al Mahrah, ricas en petróleo y fronterizas con Arabia Saudí y Omán, en su pulso por restaurar el estado del Yemen del Sur, independiente hasta que se reunificó con el Norte en 1990.

Arabia Saudí reaccionó acusando a Emiratos Árabes de estar detrás de esta ofensiva, que dijo que ponía en riesgo su seguridad nacional, y bombardeó un envío de armas y vehículos emiratí para los secesionistas, al tiempo que obligó a este país (que negó el envío de armas) a retirar a sus fuerzas del territorio yemení. EFE

ja-ijm/rsm/fpa