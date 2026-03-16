ONU no ha conseguido de Venezuela lista de presos liberados ni permiso para visitas

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Ginebra, 16 mar (EFE).- La Oficina de la ONU para los derechos humanos no ha recibido de las autoridades de Venezuela una lista oficial de los presos liberados tras el ataque de EE.UU. a principios de año y la captura de Nicolás Maduro, y tampoco ha tenido acceso sin restricciones a los centros de detención, como ha solicitado.

Así lo afirmó este lunes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien indicó que ninguna de esas peticiones «ha tenido éxito hasta la fecha» y pidió mayor transparencia en lo referido a la puesta en liberad de los detenidos.

Aseguró, no obstante, que «muchos venezolanos siguen detenidos de forma arbitraria, entre ellos personas con discapacidad y problemas de salud graves, personas mayores y al menos un niño». EFE

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