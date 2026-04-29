ONU pide a los grupos armados ilegales de Colombia que cesen los ataques contra civiles

2 minutos

Bogotá, 29 abr (EFE).- La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos volvió a pedir este miércoles a los grupos armados ilegales cesar cualquier ataque contra la población civil, tras la reciente ola de violencia en el suroeste del país que causó al menos 20 muertos.

El pronunciamiento se produce tras los ataques perpetrados entre el sábado y el lunes en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, el más grave de los cuales provocó al menos 20 muertos y más de 30 heridos en un ataque en la Vía Panamericana.

«La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos exhorta a los grupos armados no estatales a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a cesar cualquier ataque en contra de la población civil», señaló el organismo en un comunicado, en el que subrayó que los ataques contra civiles y sus bienes constituyen graves infracciones del DIH.

El nuevo llamamiento se suma a las reacciones expresadas en los días de los atentados, cuando el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Miroslav Jenca, condenó «rotundamente» los ataques y urgió a los grupos armados al desescalamiento de la violencia y al respeto de la población civil.

La Oficina ya había condenado «enfáticamente los ataques indiscriminados y otras acciones armadas en contra de la población civil» en Cauca y Valle del Cauca.

La ONU instó a las autoridades a reforzar la protección de la población, fortalecer la prevención y garantizar investigaciones efectivas, así como la atención integral a las víctimas. EFE

pc/joc/psh