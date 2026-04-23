ONU Turismo estrena en la capital de Marruecos su primera oficina temática en África

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Rabat, 23 abr (EFE).- La ONU Turismo inauguró este jueves en Rabat su primera oficina temática en África, la primera de este tipo del organismo en el continente.

El acto fue presidido por la ministra marroquí de Turismo, Fatim Zahra Ammor, y la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, con la participación de embajadores africanos y otros responsables institucionales, según informó el ministerio en un comunicado.

La misma fuente indicó que el turismo africano «sigue estando estructuralmente infravalorado a escala mundial» y subrayó que la oficina telemática fue creada «con la convicción de que las soluciones más adecuadas a los desafíos del continente serán aquellas diseñadas desde el propio continente por sus actores».

La nueva oficina llevará a cabo programas de fortalecimiento de capacidades en beneficio de los actores públicos y privados, foros dedicados a la innovación turística e iniciativas de apoyo al emprendimiento a escala continental.

«(La oficina) aspira a convertirse en el punto de convergencia de las ideas, los talentos y las alianzas que darán forma al turismo africano del mañana», se lee en la nota.

La Oficina Temática de ONU Turismo para la innovación en África se apoya en un marco jurídico definido por dos acuerdos firmados en 2025 entre Marruecos y ONU Turismo, que establecen tanto su base legal como su financiación y funcionamiento.

Su misión consiste en impulsar la Agenda 2030 en el continente y posicionar el turismo como motor de desarrollo económico y social en África. EFE

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