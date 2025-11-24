OpenAI anuncia una función en ChatGPT que crea una guía de compra adaptada al usuario

2 minutos

Nueva York, 24 nov (EFE).- La tecnológica OpenAI anunció este lunes que incluirá una función en ChatGPT para crear una guía de compra detallada y adaptada al usuario, con vistas al ‘Black Friday’ y la temporada navideña.

La herramienta, llamada ‘shopping research’ (‘investigación de compras’, en español), investiga a fondo en internet, revisa fuentes de calidad y se basa en conversaciones pasadas del usuario con ChatGPT para ofrecer «una guía de compra personalizada en minutos».

Esta nueva función se activará cuando los usuarios planteen preguntas al chat como «busca la aspiradora más silenciosa» o «necesito un regalo para mi sobrina a la que le encanta el arte», según un comunicado de la empresa.

Así, los internautas podrán explicar al ‘chatbot’ el tipo de productos que buscan, y en respuesta ChatGPT les preguntará sobre aspectos como su presupuesto o características concretas de los artículos deseados.

En base a los datos proporcionados, ChatGPT busca información actualizada -como precio, disponibilidad, reseñas e imágenes- y ofrece al usuario distintas opciones.

A su vez, el consumidor puede personalizar la búsqueda en tiempo real al marcar artículos como «no me interesa» o pedir opciones «más similares».

De este modo, recibirá una guía de compra personalizada con «los mejores productos, las ventajas y desventajas y la información actualizada de minoristas confiables».

Esta función está disponible a partir de hoy en dispositivos móviles y en la web para los usuarios de ChatGPT con planes ‘Free’, ‘Go’, ‘Plus’ y ‘Pro’, con el fin de facilitar las compras navideñas.

De acuerdo con la nota, el usuario podrá acceder al sitio web del vendedor del producto en el que esté interesado, y en el futuro podrá comprar directamente a través de ChatGPT en los comercios que participan en la función ‘Instant Checkout’.

No obstante, la compañía aclara que las conversaciones con ChatGPT «nunca se comparten» con los vendedores minoristas: «Los resultados son orgánicos y se basan en páginas webs de comercios públicos».

La herramienta se basa en una versión de su modelo GPT5-mini, entrenada específicamente para tareas de compra, como leer sitios webs confiables, citar fuentes y sintetizar información «para generar una investigación de productos de alta calidad».

Aún así, la empresa aclara que el modelo puede cometer errores en detalles como el precio y la disponibilidad del producto, por lo que recomienda visitar el sitio web del vendedor para obtener información más precisa. EFE

us/jco/nvm