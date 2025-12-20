Operación Causa Justa: la invasión de EE.UU. que marcó a Panamá

Fabio Agrana

Ciudad de Panamá, 20 dic (EFE).- La Administración del presidente estadounidense George H.W. Bush (1989-1993) lanzó hace 36 años la «Operación Causa Justa» para invadir Panamá y derrocar al general panameño Manuel Antonio Noriega (1934-2017) bajo acusaciones de narcotráfico.

La fecha se conmemora como día de duelo nacional en todo Panamá este sábado, mientras EE.UU., con un fuerte despliegue naval en el Caribe, mantiene su presión contra figuras del Gobierno de Venezuela con los mismos señalamientos de avalar el tráfico de drogas hacia el país norteamericano, que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha negado.

Estas son las claves sobre algunas de las circunstancias más destacadas que llevaron a la intervención armada de Estados Unidos en Panamá.

Una invasión no esperada

El 20 de diciembre de 1989, en una madrugada de navidad y sin que nadie lo esperara, unos 26.000 soldados del ejército más poderoso del mundo invadieron Panamá y lanzaron toda su artillería contra el cuartel central de Noriega, ubicado en el popular barrio del Chorrillo, que terminó siendo arrasado en gran parte por las llamas durante el ataque.

El presidente Bush anunció la intervención cuando ya estaba en marcha, sin que fuera antecedida por maniobras navales previas como las que hay el Caribe ahora, solamente tácticas de presión psicológica desde mediados de 1989 por las tropas estadounidenses acantonadas en las bases militares del canal.

En su libro ‘El colapso de Panamá. La historia de la invasión y el fin de la dictadura’, el diplomático, abogado y periodista panameño Fernando Berguido narra que «todos decían oír rumores de una invasión, pero nadie creía que serían ciertos» y que «así lo contaron los protagonistas».

Los objetivos de la invasión ordenada por Bush eran salvaguardar la vida de estadounidenses y la integridad de los Tratados del Canal de Panamá, restaurar la democracia y combatir el narcotráfico.

Al respecto, Berguido dijo a EFE que en 1989 se estaba a 10 años del traspaso del control total del canal y se cuestionaba «duramente» dentro de EE.UU. «el hecho de que se fuera a entregar a una narcodictadura, por lo que se estableció como objetivo fundamental el restablecimiento de la democracia en Panamá».

Noriega, ascenso y caída

Noriega asumió como comandante en jefe de la Guardia Nacional de Panamá (después Fuerzas de Defensa) desde 1983 a 1989, periodo en que gobernó de facto como «hombre fuerte» del país y en el que superó dos alzamientos militares en su contra.

A escasos cinco días de producirse la invasión, Noriega fue designado como jefe de Gobierno, y durante el acto y con fervor nacionalista blandió un machete y proclamó que Panamá estaba en «estado de guerra» con los Estados Unidos, que tomó nota de ello.

Berguido recuerda que a este hecho se sumó otro, cuando soldados panameños «asesinaron a un oficial (estadounidense), hirieron a otro y vejaron a un tercero mientras acosaban sexualmente a su esposa, todo a unos pasos del Cuartel Central» de Noriega.

Fue entonces cuando el 20 de diciembre de 1989 EE.UU. movilizó sus tropas para invadir Panamá y capturar a Noriega, que ás de dos semanas después del ataque se entregó el 3 de enero de 1990.

Reconocido agente de la CIA, Noriega cumplió más de 20 años de cárcel en Estados Unidos y Francia, y fue extraditado a Panamá en 2011, donde lo condenaron a más de 60 años. Murió en 2017, a los 83 años.

El saldo de víctimas aún sin conocer

No hay cifras definitivas de la cantidad de víctimas que dejó la invasión. Los datos oficiales dan cuenta que murieron 202 civiles y 314 militares, la mayoría panameños. Extraoficialmente, entre 500 y 4.000 civiles fallecidos.

El 20 de diciembre se conmemora como duelo nacional gracias a una ley firmada en 2022 por el entonces presidente Laurentino Cortizo (2019-2024) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el brazo político de la dictadura que vivió Panamá entre 1968 y 1989, iniciada por el general Omar Torrijos y que tuvo a Noriega como su último caudillo.

El coronel retirado Roberto Díaz Herrera, que con sus acusaciones de narcotráfico a Noriega fue el detonante que aceleró la caída del exdictador, dijo a EFE que fue «toda una exageración» la cantidad de tropas movilizadas para capturarlo.

«Para mí (la invasión) fue un ensayo para la guerra de Irak, porque fue demasiado colosal», concluyó diciendo el coronel panameño. EFE

