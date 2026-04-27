Operación en Rumanía contra webs que pirateaban noticias de medios y partidos de fútbol

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Bucarest, 27 abr (EFE).- La Policía rumana ha lanzado este lunes una operación contra los administradores de páginas webs que pirateaban y difundían noticias de medios de comunicación y retransmitían ilegalmente partidos de fútbol.

La investigación se ha centrado en una serie de portales que desde 2023 republicaba noticias y artículos de medios de comunicación sin mencionar la fuente y sin autorización, para obtener tráfico en línea y beneficios materiales, en violación de los derechos de autor y de propiedad intelectual, ha informado la Policía en un comunicado.

Los agentes han registrado varios domicilios y sedes de empresas en la región sureña de Gorj y se han emitido 25 órdenes de arresto contra supuestos implicados, señala esa nota.

También se está investigando la retransmisión ilegal, a través de internet, de partidos de fútbol de las ligas de otros países que estaban protegidos por derechos de autor.

Estos registros forman parte de una operación más amplia en todo el país para combatir los delitos relacionados con el régimen de derechos de propiedad intelectual.EFE

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