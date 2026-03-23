Operaciones entre Ecuador y EEUU dejan tres toneladas de droga incautadas

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Alrededor de 3,2 toneladas de droga fueron decomisadas en operaciones conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos en alta mar, informaron el sábado autoridades ecuatorianas.

Los operativos se produjeron en medio de una ofensiva contra el narcotráfico por parte de Ecuador, por donde circula un 70% de la cocaína elaborada por sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Estados Unidos, que apoya la lucha anticrimen de Ecuador, también ataca desde septiembre presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, con un balance de unos 150 muertos.

La Policía indicó en un comunicado que en coordinación con la DEA estadounidense, tres lanchas rápidas que transportaban cerca de una tonelada de droga fueron interceptadas el sábado a unas 180 millas náuticas del puerto pesquero de Manta (suroeste).

Sin precisar cuándo, el Ministerio de Defensa señaló a su vez que la Marina en combinación con la Guardia Costera de Estados Unidos ejecutaron operaciones de «gran escala» que derivaron en la confiscación de casi dos toneladas de droga y la detención de cinco ecuatorianos.

El estupefaciente iba en embarcaciones que fueron ubicadas en aguas internacionales frente al archipiélago ecuatoriano de Galápagos, a 1.000 km de Manta, y ante la provincia costera de Santa Elena (suroeste).

Una nave estadounidense entregó el sábado parte de la droga y a los capturados a las autoridades ecuatorianas en Manta.

«Las operaciones forman parte de los acuerdos de cooperación internacional que mantiene el Ecuador con países extranjeros para combatir los delitos transnacionales en los espacios acuáticos», agregó la cartera en un comunicado.

En los últimos años, Ecuador se convirtió en el corredor más codiciado del Pacífico oriental. En 2025, la nación decomisó unas 227 toneladas de droga, según el Ministerio del Interior.

sp/cr