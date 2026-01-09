Opiniones divididas entre empresarios paraguayos ante firma de histórico pacto UE-Mercosur

Asunción, 9 ene (EFE).- Los principales gremios empresariales de Paraguay dividieron opiniones este viernes ante la anunciada firma del pacto de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, el próximo 17 de enero, con asociaciones cargando contra los «tramposos» de Europa y otras reconociendo las virtudes del acuerdo, que abrirá un mercado de 700 millones de personas entre ambos bloques.

«Estamos negociando con tramposos», dijo en un contacto con la radio Monumental AM 1080 el líder de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) de Paraguay, Héctor Cristaldo, al criticar las decisiones que la UE tomó, afirmó, al margen del acuerdo y que cree podrían «interferir en el funcionamiento» del pacto.

Según Cristaldo, los productos agropecuarios del Mercosur encontrarán «restricciones» en el marco de las salvaguardias que el bloque aprobó para el agro europeo.

«Ellos te dicen ‘te doy un cupo de no sé cuántas toneladas con arancel preferencial’, pero en la salvaguardia, que no se negoció y es una decisión unilateral de Europa, te cambian el acuerdo», apuntó.

Además, Cristaldo cuestionó la posible aplicación del reglamento europeo 2023/1115, que prohíbe la comercialización de materias primas como soja, carne, cacao, café, madera, palma aceitera y caucho producidas en contexto de deforestación.

«Es un mecanismo de supuesta preocupación ambiental, pero en el fondo es una traba arancelaria para el comercio», dijo.

Por contra, la Unión Industrial Paraguaya (UIP), destacó que el país suramericano se beneficiará con el acuerdo, que se firmará tras 27 años de negociación.

«Hace que el tren pase hacia nosotros», dijo el presidente de este gremio empresarial, Enrique Duarte, en una entrevista con la radio ABC 730 AM.

Con todo, Duarte reconoció que el mercado europeo es «de alta exigencia» y exigirá que Paraguay adapte sus productos y parque industrial al nivel de Brasil o Argentina, las potencias de Mercosur.

«Paraguay debe industrializar más», dijo al respecto.

Esta misma jornada, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, dijo en una rueda de prensa telemática que el país «tiene un trato especial y diferenciado» con la UE, por cuanto las medidas de salvaguardia que preocupan al UGP no serán aplicables al país.

El jefe de la diplomacia paraguaya también señaló que el acuerdo se firmará tras años de «una negociación intensa» que derivó en un «acuerdo equilibrado» para las partes.

De acuerdo con Ramírez, el pacto es «uno de los mayores acuerdos de la historia de nuestro planeta» y abrirá un mercado de más de 700 millones de personas de dos bloques que juntos aglutinan cerca del 25 % del producto interno bruto (PIB) global. EFE

