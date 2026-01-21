Oposición desconoce reforma de ley de hidrocarburos en Venezuela un día antes de su debate

3 minutos

Caracas, 21 ene (EFE).- Los diputados opositores Henrique Capriles y Luis Emilio Rondón, ambos de la fracción parlamentaria Libertad, afirmaron este miércoles que desconocen la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela, propuesta por el chavismo y cuya discusión es «muy probable» que empiece este jueves, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

«Nosotros todavía no tenemos el proyecto de lo que sería la reforma de la ley de hidrocarburos. En teoría, mañana jueves empieza la discusión, o se le da entrada dentro de la Asamblea Nacional», afirmó el diputado Henrique Capriles durante una transmisión en su cuenta de X.

El parlamentario dijo que «pareciera» que el Gobierno busca acelerar esta reforma de legislación petrolera, pero, advirtió, el país no conoce «el alcance de todo el tema petrolero» ni «cuáles son los nuevos acuerdos» en esta materia.

Capriles señaló que solo sabe del ingreso de 300 millones de dólares por venta de crudo venezolano, anunciado este martes por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, días después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacara un acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, valorado en 500 millones de dólares.

El opositor abogó porque este ingreso «se traduzca de inmediato» en un aumento del salario mínimo y las pensiones de vejez -que equivalen actualmente a unos 40 centavos de dólar- porque, añadió, la población necesita un «alivio» ante la crisis económica.

Por su parte, Luis Emilio Rondón, vicepresidente del partido opositor venezolano Un Nuevo Tiempo (UNT), afirmó en una rueda de prensa este miércoles que el proyecto de ley «no ha sido distribuido» a los diputados.

«Nosotros no tenemos en las manos el alcance definitivo de las pretensiones que tiene el Ejecutivo nacional», apuntó.

En este sentido, exigió que se entregue el texto para «incorporar elementos adicionales» para «la mejora del sistema económico venezolano» y la «mejor utilización de su primer recurso».

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó el pasado jueves el proyecto para la reforma de hidrocarburos al Parlamento, del que no dio detalles, como parte del informe de rendición de cuentas que presentó en nombre del mandatario Nicolás Maduro, capturado por EE.UU. durante el ataque militar del pasado 3 de enero.

El presidente del Parlamento, quien también es hermano de la mandataria encargada, afirmó el martes que esta reforma tiene el objetivo de favorecer y proteger la inversión extranjera en Venezuela.

El lunes, la fracción parlamentaria opositora Libertad pidió a las autoridades de Venezuela informar sobre los últimos acuerdos energéticos alcanzados con Estados Unidos, luego de que el país norteamericano informara sobre cooperaciones en materia petrolera. EFE

ls/bam/gad

(video)